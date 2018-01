Rainer Warzecha will Bürgermeister werden

Niederstetten ist ein idyllisches Städtchen im Main-Tauber-Kreis, gelegen zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg. Wenn am 10. Februar dort ein neuer Bürgermeister gewählt wird, sind vermutlich auch etliche Bad Kissinger gespannt, wie die Sache ausgeht.



Denn schließlich hat jetzt sogar einer aus der hiesigen Kurstadt seinen Hut in den Ring geworfen. Rainer Warzecha, der Leiter des städtischen Ordnungsamts in Bad Kissingen, will es, zusammen mit vier weiteren Bewerbern, wissen, wie seine Chancen auf den Bürgermeisterstuhl in der baden-württembergischen Kleinstadt stehen.



Er wolle sich einfach beruflich "noch einmal verändern", sagt der 50-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Obwohl Warzecha im Bad Kissinger CSU-Ortsverband seit langem verwurzelt ist, will er sich in Niederstetten als unabhängiger Kandidat zur Wahl stellen.



