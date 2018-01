Post stapelte sich vor Stalingrad

An die Schlacht von Stalingrad, die vor 75 Jahren eine Million russischen und 250.000 deutschen Soldaten das Leben kostete, erinnert eine große Ausstellung, die die Briefmarkenfreunde Bad Neustadt am 26. und 27. Januar in der Stadthalle zeigen. Ihre Mitglieder Erich Fries aus Großwenkheim und Erich Falk aus Mellrichstadt stellen dazu eine Auswahl ihrer umfangreichen Sammlungen von Feldpostbriefen zur Verfügung, die auch das Geschehen dieser Novembertage auf besondere Weise ins Bewusstsein ruft.



Kontakt mit ihren Familien halten

An der Front war es den Soldaten ein dringendes Bedürfnis, Kontakt mit ihren Familien daheim zu halten. Manche schrieben täglich einen Brief an Frau oder Eltern und erhielten regelmäßig Antwort. Aus den Aufzeichnungen, die Fries zusammengetragen hat, geht hervor, dass insgesamt 4,7 Millionen Einzelsendungen von der Heimat in den Kessel von Stalingrad unterwegs waren,

und 2,9 Millionen Briefe aus Stalingrad die Heimat erreichten.



Dieser rege Austausch wurde am 19. November jäh unterbrochen. Es war der Tag, an dem die Russen ihren Angriff "Uranus" starteten, und der Kessel von Stalingrad geschlossen wurde. Eine Feldpostsperre wurde verhängt, weil Verpflegung, Munition und Treibstoff absoluten Vorrang hatten. Erst am 5. Dezember ging der erste Brief wieder Richtung Heimat. Bis dahin hatten sich Berge von Postsäcken weit vor Stalingrad aufgetürmt, vereinzelt gelangten Briefe in die Flugzeuge, die die Verletzten aus Stalingrad ausflogen. Das letzte Datum, das ein Stempel aus Stalingrad trägt, ist der 23. Januar 1943. Am 31. Januar kapitulierte der Südteil der deutschen Truppen, am 2.

Februar der Nordteil.



Viele Details übers Feldpostwesen

Viele Details verrät die Sammlung von Erich Fries über das Feldpostwesen. Eigentümlich berührt wird man, wenn man liest, was die Soldaten in Stalingrad beschäftigte. So zeigt Fries in der Stalingrad-Ausstellung die komplette Korrespondenz des Gefreiten Bernroither aus Moosbach, der sich am 30. November - zur Zeit der Feldpostsperre - mit Erbschaftsstreitigkeiten in der Heimat auseinandersetzt und meint: "Wenn es jetzt kalt ist, könnt Ihr ja mal ein paar Schnitzel schicken". Dass er wie alle anderen Hunger hat, drückt er nicht direkt aus. Er fürchtet die Zensur, die viele Briefe

öffnet und kritische Äußerung gegenüber dem System mit standrechtlichem Erschießen beantwortet.



Nicht fehlen darf bei den Ausstellungsstücken von Erich Fries eine Postkarte der berühmten Weihnachtsmadonna von Stalingrad, die der Lazarettarzt Kurt Reuber auf die Rückseite einer Landkarte zeichnete und damit daran erinnerte, dass es nicht nur Krieg und Tod, sondern auch Liebe

und Licht in der Welt gibt.