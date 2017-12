Pkw prallten aufeinander

Mehrere Pkw sind am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2245, zwischen Heustreu und Bad Neustadt/Saale, in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Bei einem Überholvorgang von zwei Pkw, die von Bad Neustadt/Saale in Richtung Heustreu fuhren, kam es erst zu einer seitlichen Berührung. Dadurch geriet der überholende BMW auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem folgenden Suzuki, welcher in Richtung Bad Neustadt/Saale fuhr und einem Toyota zusammen.

Durch die Gesamtsituation kam der überholende Pkw von der Fahrbahn ab und wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er musste durch die hinzugezogene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Eine Person kam mit Verdacht auf Beckenfraktur in die Uniklinik. Alle beteiligten, verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt mit.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr weiträumig von den eingesetzten Feuerwehrkräften, Heustreu, Hollstadt, Wargolshausen und Bad Neustadt/Saale, umgeleitet.

Da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt die Polizei wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale,Tel. 09771/ 6060, zu melden.