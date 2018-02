Party-Stimmung pur

Flirrend bunt, rhythmisch, humorig, akrobatisch und spritzig - so präsentierten sich die zahlreichen Darsteller und Besucher in Gauaschach zum Weiberfasching.

Diverse Gruppen hatten sich so einiges an Verkleidungen einfallen lassen. Da konnte man Kobolde, Schokobons, Frösche mit ihrem Froschkönig, Rehe, Pharaoninnen, Pfaue und viele andere ausgefallene Themen und Verkleidungen in dem sehr gut besuchten Saal entdecken.

Bevor das fast fünfstündige Programm begann, begrüßte die Moderatorin Petra Leipziger-Ziegler - als erstes Einhorn kostümiert - in bester Faschingslaune die Gäste aus nah und fern. In gekonnter Weise heizte sie dem Publikum ein und wurde dabei erstmals von ihren Assistentinnen Edwina (Edwin Spahn) und Gündelinde (Günther Markard) als Krankenschwestern unterstützt.

Was die Stimmung anbelangt, scheint das ganze "Weibervolk" das ganze Jahr nur darauf gewartet zu haben, sich endlich einmal so richtig austoben zu können. Bei der Gauaschacher Carnevals-Abteilung scheint man zu wissen, was Frauen mögen.



Ohne Männer geht es nicht

Und so wurde auch kein Mann zugelassen, der nicht in Frauenkleidung erschien. Dass es ganz ohne Männer doch nicht geht, zeigte das Programm in der Sporthalle, in dem neun Männerballettgruppen - zur Freude der vielen maskierten Frauen - auftraten. Charismatisch startete das Männerballett Gauaschach als erstes auf der Bühne. Mit dem Motto "Bachelor" gingen sie ganz gezielt auf die Damenwelt ein und führten mit flotten Tanzeinlagen in den Abend. Als Pfadfinderinnen zeigten die Jungs aus Elfershausen, was in ihnen steckt. Mit Weltkarte und Lupe ausgerüstet, tanzten sie leichtfüßig um ihr Lagerfeuer.

"Herzlich willkommen in der Freak-Show", so lautete das Thema der Gastgruppe aus Himmelstadt. Trotz geschwächter Mannschaftsstärke (aus gesundheitlichen Gründen fehlte ein Drittel der Truppe) zeigte es eine akrobatische und sehr gute tänzerische Leistung.



Schweißtreibende Show

Für Lachsalven sorgte immer wieder Moderatorin Petra. Ganz gezielt wurden nämlich von ihr "ganz besondere Sahneschnittchen" der auftretenden Tänzer auserwählt und zum "Schaffeln" motiviert. So blieb es auch nicht aus, dass die Schwestern Edwina und Gündelinde immer wieder assistierten und den Schweiß der Akteure abtupfen durften.

Die "Eußenheimer Magicboys" entführten das närrische Volk auf eine Reise mit dem Traumschiff. Mit Party, Palmen und Bier zogen die Elferräte vorbei an Hawaii, dem Orient und Neuseeland. Ob als tanzende Schafe, Maoris oder Scheichs: Diese Jungs schossen mit ihrer akrobatischen Super-Show unbestritten den Vogel ab. "Skate away" so ging es schwungvoll weiter mit dem Fuchsstädter Männerballett, den "Dancing Foxes". In neuer Formation zeigte man, was auf einer Halfpipe so alles möglich ist. Krachen ließen es die Karlburger Männer mit dem Motto "Teenager Dream".

Dass der Fantasiewelt keine Grenzen gesetzt sind, bewiesen sie als Legomänner, Star-Wars-Helden, Barbies oder Transformers eindrucksvoll. Aus dem Nachbarort Büchold grüßten die Zombies. Gut gelaunt präsentierten sie sich mit einer gelungenen Choreographie.

"Evolution by Dance" war das Thema der "Horny Hornets" aus Obereschenbach. Dass sich Steinzeitmenschen unter Trommelklängen in die Gegenwart tänzerisch begeben können, stellten diese Jungs gekonnt in Szene. In Hochform präsentierten sich die "Hells Öwer" aus Oberthulba. Als letztes der neun Männerballetts zeigten sich die amtierenden bayerischen Vizemeister im Männer-Showtanz mit dem Motto "Enorm in Form". Eine Vorstellung der Superklasse, was diese Jungs in Trainings-Outfit dem Publikum darboten. Mit ihrer Formation brillierten sie eine grandiose Show und erhielten dafür tosenden Beifall. Mit ihnen ging eine rundum gelungene Veranstaltung zu Ende. fg