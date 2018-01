Neuer Service für die Bürger

Im Bäderlandkreis kostenlos





Bodenrichtwert, der Begriff klingt sperrig. Für Bauwillige oder Grundstückseigentümer ist er aber ziemlich wertvoll. Die Zahlen dazu gibt es inzwischen sogar online.Wer früher wissen wollte, was ein Grundstück wert ist, das er zu kaufen oder verkaufen plante, konnte sich beim Landratsamt informieren. Dort werden die Daten von Immobilienverkäufen gesammelt und im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgewertet. Früher verwaltete das Amt die Zahlen sauber nach Städten, Gemeinden und Ortsteilen geordnet auf Papier. Seit einigen Wochen sind die Werte via Internet bequem und grundstücksgenau von daheim aus abrufbar.Das Landratsamt stellt die früher in der Richtwertliste gesammelten Angaben jetzt über das Internetportal www.bodenrichtwerte.bayern.de in digitaler Form zur Verfügung. Nutzer können sich die Informationen über Grundstückspreise in den Städten und Gemeinden des Landkreises Bad Kissingen dort sogar kostenlos holen. Der Landkreis liefert die Zahlen quasi als Bürgerservice. Das ist nicht in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Bayerns so. Manchmal führt die Onlinerecherche auf www.bodenrichtwerte.bayern.de nur zu dem Hinweis, das zuständige Amt erteile die gewünschte Information nur gegen Gebühr.Die Eingabe der Daten für das digitale Angebot war aufwendig. Deshalb wurden die jüngsten Werte, die den Stand Ende 2016 wiedergeben, diesmal erst mit Verspätung zugänglich. Die Ergebnisse zeigen aber, wie gewohnt, die großen Unterschiede in den regionalen Grundstückspreisen auf.Am deutlichsten wird die Bandbreite des Marktes für bebaute oder bebaubare Grundstücke im Bäderlandkreis am Vergleich zwischen der Bad Kissinger Ludwigstraße und einigen Dörfern im Osten oder auch im Nordwesten des Kreises. Während am Marktplatz oder an der Ludwigstraße in Deutschlands bekanntestem Kurort 500 bis 700 Euro pro Quadratmeter zu Buche stehen, sind in Rothhausen oder Motten, Oberwildflecken oder Lauter vielleicht nur 20 oder 25 Euro pro Quadratmeter fällig. Bedenkt man, dass da die Erschließungskosten sogar schon einbezogen sind, wird schnell klar, wie günstig Häuslebauer auf dem Land ihren Traum vom Haus verwirklichen können.700 Euro pro Quadratmeter werden jedoch auch in Bad Kissingen nur sehr punktuell erreicht. Mit wachsender Entfernung vom Zentrum sinken in der Kernstadt die Preise. Im östlichen Bereich zwischen Altstadtkarree und Ring stehen bis zu 250 Euro pro Quadratmeter in der Datensammlung.Westlich des Stadtkerns, im Rosenviertel zum Beispiel, werden 180 bis 200 Euro verlangt. Außerhalb des Rings, am Sinnberg oder am Stationsberg setzt das Internetportal 150 Euro pro Quadratmeter an. Im Altort von Garitz geht es um 100 bis 150 Euro, in Winkels um 70 bis 120 Euro. Bei entfernteren Stadtteilen liegen die Quadratmeterpreise oft im zweistelligen Bereich.Im Vergleich der vier Städte im Landkreis folgt Hammelburg bei den Grundstückspreisen mit ehrfürchtigem Abstand hinter Bad Kissingen auf Platz zwei. 90 bis 100 Euro pro Quadratmeter sind in der Kernstadt dort meist anzusetzen. In den Stadtteilen liegen die Werte zum Teil deutlich darunter.Bad Brückenau folgt in diesem Vergleich auf dem dritten Rang. 50 Euro pro Quadratmeter weist das Internetportal hier zumeist für Kernstadtflächen aus. Münnerstadt wiederum sortiert sich kurz hinter Bad Brückenau ein. 40 Euro stehen dort oftmals für Flächen im historischen Stadtkern zu Buche. In Wohngebieten, die zur Kernstadt gehören, liegen die Werte mit 50 Euro je Quadratmeter etwas darüber.Die in der Kaufpreissammlung angegebenen Bodenrichtwerte sind in der Regel als Durchschnittswerte für mehrere Grundstücke im betreffenden Gebiet zu verstehen. Sie dienen der Übersichtlichkeit und Transparenz des Bodenmarktes. Ermittelt werden sie durch die Analyse erfolgter Immobilienverkäufe im Rhythmus von zwei Jahren. Üblicherweise geben die Zahlen den Stand am Ende von Jahren mit gerader Jahreszahl wieder.Digitale Aufbereitung ermöglicht, dass sie neuerdings unter www.bodenrichtwerte.bayern.de eingesehen werden können. Allerdings stellt dort nicht jeder Kreis seine Daten kostenfrei zur Verfügung.