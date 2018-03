Neue Eigentümer gesucht

Der Salinenblick hat eine bewegte Geschichte. Jetzt steht das prominente Gastronomieobjekt im Norden Bad Kissingens wieder einmal zum Verkauf. Die Prior Immobilien GmbH & Co. KG aus Fulda bietet das in der Au gelegene und weithin sichtbare Objekt zum Kauf an. 1,29 Millionen Euro sind laut Eintrag in einer Internetplattform für Immobilien für den Salinenblick als Kaufpreis angesetzt. Dieser Betrag wird in dem Onlineangebot ausdrücklich als Verhandlungsbasis benannt.



Verhandlungsbasis

Benjamin Phillips von Prior Immobilien verkauft das Anwesen im Auftrag der Eigentümer von der Transparek Realwert KG mit Sitz in Bischofsheim. Das Unternehmen hatte den Salinenblick im Jahr 2010 erworben.

Als Grund für den Verkauf führte ein Vertreter der Eigentümer am Freitag auf Anfrage wechselnde Erfahrungen mit der Verpachtung des Objekts in den vergangenen Jahren an. Demnach hätten sich die Eigentümer für den Betrieb des attraktiven Anwesens mehr Konstanz gewünscht.



Bereits einige Interessenten

Wie der Vertreter des Eigentümers und das Fuldaer Immobilienunternehmen bestätigten, haben bereits einige Interessenten vorgesprochen. In Bezug auf den angesteuerten Verkauf sei aber noch nichts Entscheidendes passiert. Von Seiten des Eigentümers hieß es zudem, es habe auch bereits Anfragen wegen Nutzungsänderungen für das seit Jahrzehnten gastronomisch genutzte Objekt gegeben. Da habe aber die Stadt "nicht mitgespielt".

Wohnräume in der zu dem Anwesen gehörenden Villa und eine weitere Wohnung in dem Objekt seien jüngst est neu vermietet worden. Geeignet sei der Kauf des Salinenblicks vor diesem Hintergrund sowohl für Kapitalanleger als auch für Interessenten, die das Anwesen gewerblich selbst nutzen wollen, sagt Phillips, sei es für gastronomische oder andere Zwecke.



Großes Grundstück

Laut Beschreibung umfasst das Gesamtobjekt ein Grundstück von 18 350 Quadratmetern mit der genannten Villa und einem Gewerbebau, der vor 17 Jahren um- und angebaut worden sei. Dazu verweist die Darstellung auf der Online-Immobilienplattform auf einen Biergarten mit Kiosk, eine Minigolfanlage, eine Doppelgarage sowie 64 Kfz- und Busparkplätze.



Lange in Familienbesitz

Der Salinenblick hatte sich über etliche Jahrzehnte in Familienbesitz als Ausflugscafé zu einem prominenten stadtnahen Ziel unter anderem für Familien entwickelt.

Als das Anwesen 2001 den Eigentümer wechselte, wurde es ehrgeizig für Restaurantbetrieb umgebaut. Viele der hoch fliegenden Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht.

Es folgten unruhige Jahre mit Wechseln bei den Eigentümern und bei den Pächtern. Mit dem jetzt angesteuerten Verkauf verbindet sich für das Anwesen erneut die Hoffnung auf ruhigeres Fahrwasser. Denn sein Potenzial kann man dem Salinenblick nach wie vor nicht absprechen. far