Mehr Aufgaben für Beamte

Steuernachzahlungen und Steuererstattungen in Bad Neustadt wurden bisher auch vom dortigen Finanzamt abgewickelt. Das ändert sich zum 30. November: Die Finanzkasse des Finanzamts Bad Neustadt wird aufgelöst, ihre Aufgaben übernimmt das Finanzamt Bad Kissingen.

Wie Roman Vorndran vom Bad Neustädter Finanzamt berichtet, gab es bislang an jedem bayerischen Finanzamt eine Finanzkasse, die mit dem Zahlungsverkehr betraut war. Das Konzept für die Neustrukturierung der bayerischen Finanzkassen sieht vor, dass die bisher bestehenden 79 Finanzkassen auf 19 zentralisierte Finanzkassen reduziert werden. In der Region Main-Rhön sind dies künftig die Finanzämter Schweinfurt und Bad Kissingen.

Fünf Mitarbeiter waren bisher im Bad Neustädter Amt für die Abwicklung finanzieller Transaktionen zuständig. Sie wechseln laut Vorndran nicht nach Bad Kissingen, sondern werden neue Aufgaben in Bad Neustadt übernehmen.

Ziel dieser Umstrukturierungen sei es, die Arbeitsabläufe zu verbessern sowie das Personal in den Finanzämtern noch effektiver einzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Steuern.

Für die meisten Bürger ändert sich dadurch allerdings nichts, so Vorndran, da erteilte SEPA-Lastschriftmandate weiterhin gelten. Daueraufträge allerdings müssen vom Auftraggeber rechtzeitig umgestellt werden.

Die Finanzkasse in Bad Kissingen ist zu erreichen unter Tel. 09 71/802 10. ts