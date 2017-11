Laufen und Genießen: GourmetAthlon für Bad Kissingen geplant

Ohne Zeitmessung





Jeder, wie er mag



Siegfried Farkas



Genusswelten hat Bad Kissingen schon. Jetzt soll es auch noch einen Genusslauf bekommen. Die Pas-Team Ltd. plant für Juli 2018 einen GourmetAthlon.Vor ein paar Jahren hat die Pas-Team Ltd. zeitweilig geplant, ihren Extremlauf Braveheartbattle in Bad Kissingen auszurichten. Das kam damals nicht zustande. Jetzt aber unternimmt das in Bad Kissingen ansässige Unternehmen einen neuen Anlauf, in der Kurstadt eine besondere Laufveranstaltung zu etablieren. Für Samstag, 14., und Sonntag, 15. Juli, des nächsten Jahres hat Pas-Team via Internet einen GourmetAthlon ausgeschrieben.Online beschreibt das Unternehmen diesen GourmetAthlon als "Genusslauf ohne Zeitmessung rund um Bad Kissingen unter Einbeziehung der Kissinger Sehenswürdigkeiten und der ansässigen Gastronomie". Und Pressesprecherin Ursula Schemm ergänzt auf Anfrage: "Das ist natürlich kein Braveheart Battle. Die Veranstaltung soll einfach Menschen aller Art einladen, durch Bad Kissingen zu laufen, die Stadt kennenzulernen und sich an kulinarischen Angeboten gütlich zu tun".Wobei man das Wort laufen modern interpretieren muss, also entweder als gehen oder als laufen. Es werde zwar eine bestimmte Streckenführung geben, sagt Ursula Schemm dazu. Aber wie der Einzelne sie bewältigt, gehend oder laufend, das mache "jeder so, wie er mag", sagt Schemm.Solche Genussläufe gibt es anderswo schon länger. Sie stamme aus einer Weinregion, berichtet Ursula Schemm. Da gehe es dann bei den Stationen unter Umständen eben hauptsächlich um den Rebensaft. In Bad Kissingen sollen den Teilnehmern auf einer Strecke von rund zehn Kilometern Länge mindestens zehn kulinarische Verpflegungsstationen geboten werden. Für Detailinformationen sei es aber jetzt noch viel zu früh, sagt die Pressesprecherin. Dafür liegt die Veranstaltung noch zu weit in der Zukunft. Zielgruppe des GourmetAthlon, so heißt es online, seien "alle aktiven Einwohner von Bad Kissingen, Kurgäste, Touristen und Besucher der Stadt". Ob die Teilnehmer sportlich ambitioniert sind oder weniger trainiert, ob es sich um Läufer, Wanderer oder Walker handle, sei nicht entscheidend, jeder solle teilnehmen können. Ausgerichtet werde der Lauf in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Werbegemeinschaft Pro Bad Kissingen. Auch wenn an den Details der Streckenführung und an der Liste der beteiligten Gastronomen noch gearbeitet wird, ein paar Grunddaten des GourmetAthlons stehen schon fest: Für Samstag, 14. Juli, ist zunächst eine Gourmetmeile mit Rahmenprogramm geplant. Der eigentliche GourmetAthlon soll nach den Angaben im Internet am Sonntag, 15. Juli, nachmittags laufen. Gedacht ist an eine Größenordnung von etwa 500 Teilnehmern. Der Lauf will auch Gelegenheit geben, Kissinger Sehenswürdigkeiten zu genießen. Für die Strecke nutzen die Veranstalter auch bereits vorhandene Wanderrouten rund um Bad Kissingen. Info unter w ww.gourmetathlon.de