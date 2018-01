Deutschland sucht den Superstar: Das sagte die Jury zu Lara Back

Aufgeregt war Lara Back schon, als sie am Mittwochabend in der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" vor die Kamera trat und ihr Bestes gab. Die Juroren hatten später nur Positives für sie parat.

Musikproduzent Mousse T. konnte seine Begeisterung kaum zurückhalten. "Toll, ganz toll!", ergriff er nach dem Auftritt der 18-jährigen Bad Kissingerin als Erster das Wort. Ella Endlich hatte ganz offensichtlich Tränen in den Augen, als sie dem von Lara Back äußerst gefühlvoll interpretierten Titel "I feel fire" von Ed Sheeran lauschte. Und für Dieter Bohlen war glasklar: "Du bist eine tolle Sängerin, eine der besten, die wir heute hier gesehen haben."

Die junge Interpretin konnte sich freuen:. Sie bekam viermal ein Ja und ist somit auf dem Weg in den Deutschland-Recall.



Mehr zu diesem Thema lesen Sie demnächst auf dieser Seite.