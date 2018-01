Lara Back ist jetzt im Fernsehen

Lara Back trällerte schon als Kind überall ihre lustigen Arien. "Das erzählen jedenfalls meine Eltern immer", sagt die 18-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Mit zwölf Jahren nahm sie schließlich Gesangsunterricht bei der Opernsängerin Iva Simon (Ramsthal). Am 3. Januar tritt sie jetzt bei der neuen RTL-Staffel "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) an.

Zum Auftritt in Dieter Bohlens Fernsehshow kam sie eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Als sie eines Tages mit ihrer Familie beim Shoppen in der Schweinfurter Stadtgalerie war, fand dort gerade ein Casting für Nachwuchssänger statt. "Meine Mutter und meine Oma sagten ,Komm, mach doch mal mit!‘ Aber ich wollte das zuerst gar nicht. Dann haben sie mich doch überredet." Danach hieß es, man werde sie als Talent bei DSDS anmelden, schildert die 18-Jährige die wegweisende Begebenheit.



Fernseh-Casting in Frankfurt

Viel versprochen habe sie sich allerdings nicht davon, denn schließlich sei ihr immer klar gewesen, dass es bei der Show DSDS in erster Linie um Entertainment geht, sagt sie. Und dann sei sie doch relativ baff gewesen, als sie kurze Zeit später vom DSDS-Management per E-Mail zu einem weiteren offenen Casting nach Schweinfurt eingeladen wurde. "Man muss alles mal ausprobieren", sagt Lara Back. "Also bin ich hin und wurde dann wiederum zu einem Fernseh-Casting nach Frankfurt eingeladen."

Ein besonderes Erlebnis sei das dann schon gewesen, gibt die junge Frau zu. Wie all die anderen Kandidatinnen und Kandidaten dort sei sie vor dem Fernseh-Dreh ganz schön aufgeregt gewesen. Denn schließlich singt man nicht alle Tage vor laufenden Fernsehkameras.



"Viele gute Stimmen"

Und noch dazu, wenn DSDS-Chef Dieter Bohlen, die Sängerinnen Ella Endlich und Carolin Niemczyk sowie der Musikproduzent Mousse T. leibhaftig vor einem sitzen - und gelegentlich natürlich auch recht kritisch dreinblicken. Letztendlich sei die Konkurrenz in dieser Staffel recht groß: "Es sind sehr, sehr viele gute Stimmen dabei", erkennt die Bad Kissinger Teilnehmerin neidlos an.

Man nimmt es der 18-Jährigen auch gleich ab, dass sie bei DSDS nicht ihren Herzenswunsch erfüllt sehen will, so, wie man das bei anderen jungen Teilnehmerinnen vermutet, wenn man sie vor und nach ihren Fernsehauftritten erlebt. Lara Back scheint da abgeklärt: "Es ist für mich eine Lebenserfahrung, die ich jetzt einfach machen will."



"Leicht wird das nicht"

Beruflich hat die Abiturientin nämlich etwas ganz anderes im Sinn: "Stylistin würde ich gern werden oder etwas mit Mode machen", sagt sie selbstbewusst. Dennoch ist ihr klar: "Leicht wird das nicht."

Das Singen wird aber weiterhin ein besonderes Hobby bleiben, sagt die 18-Jährige. Denn öffentliche Auftritte hatte sie ja schon einige, so zum Beispiel im Jack-Steinberger-Gymnasium oder bei Hochzeiten von Freunden. Aber auch in der Kneipe "Die Eule" sei sie schon mal aufgetreten. Und das soll auch künftig alles so bleiben.



Lied von Ed Sheeran

In der DSDS-Show am 3. Januar will Lara Back mit Ed Sheerans Song "I see fire" ihr Bestes geben. Nur ein paar engen Freunden habe sie von ihrem Auftritt im Fernsehen erzählt, sagt sie zurückhaltend und weiß nicht, wie sie es finden soll, dass das Ganze nun doch inzwischen schon überall in Bad Kissingen kursiert.

Wie Lara Back ihren Auftritt bei DSDS meisterte und ob sie von den Juroren den heiß begehrten gelben Zettel für den Deutschland-Recall bekam, erfährt man in der Sendung am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Isolde Krapf