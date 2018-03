Landkreis Bad Kissingen ohne Geldsorgen

Die Haushaltssituation des Landkreises ist offenbar rosig. Das verwundert, denn zum einen wird 2018 sehr viel investiert. Andererseits sind die Ausgaben für die Pflichtaufgaben aber dieselben geblieben. Der Landkreis nimmt laut Landrat Thomas Bold dieses Jahr sogar "rein netto" weniger Geld ein als 2017. Und dennoch kann man es sich leisten, die Kreisumlage gleich um zwei Prozentpunkte auf 43 Prozent zu senken.

Der Ergebnishaushalt, der vor allem die Pflichtaufgaben des Kreises beinhaltet, schließt in den Erträgen mit rund 91,94 Millionen Euro, in den Aufwendungen aber mit 90,53 Millionen Euro ab, so dass unterm Strich ein deutlicher Überschuss von rund 1,4 Millionen Euro bleibt (lediglich 302 420 Euro waren es in 2017).



Mehr Schlüsselzuweisungen

Hier macht sich vor allem ein deutliches Plus an Schlüsselzuweisungen (1,79 Millionen Euro) bemerkbar: Betrugen diese Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2017 noch 17,18 Millionen Euro, wird der Landkreis heuer mit 18,97 Millionen Euro aus bayerischen Steuerverbundmitteln bedacht.

Sollte früher die Kreisumlage bloß um ein Geringes gesenkt werden, war dies in vorangegangenen Haushaltsjahren schon im Kreisausschuss oft der Grund für hitzige Diskussionen. Wollten die einen im Kreistag das Geld eher beim Landkreis lassen, verwendeten sich andere dafür, die Kreisumlage zu senken, um die Kommunen zu entlasten. Denn schließlich gibt es inzwischen ein paar Städte und Gemeinden, deren finanzielle Bewegungsfreiheit im Haushalt gleich null ist. Das war 2017 zum Beispiel bei Bad Kissingen, Münnerstadt und Oberleichtersbach der Fall.



Zwei Prozentpunkte

Dieses Jahr wurde die Senkung um zwei Prozentpunkte öffentlich kaum diskutiert. "Wir kommen mit den Haushaltsmitteln klar", sagte Landrat Bold im Kreisausschuss und sprach 2018 von einer "sehr guten Finanzausstattung". Mit den Zahlen ins Detail gehen wollte er nicht, schließlich werde der Etat ja demnächst im Kreistag noch näher beleuchtet.

Kreiskämmerer Christian Metz brachte dann doch etwas Licht ins Dunkel der Zahlen. Die Ausgaben in Jugendamt und Sozialamt sind die dicksten Brocken bei den Pflichtaufgaben. Zwar erhöhte sich beispielsweise das Defizit im Jugendamt, andererseits gehen die Leistungen, die der Kreis für die Soziale Sicherung der Bürger erbringen muss, in manchen Bereichen zurück, wie zum Beispiel bei den Hilfen für Asylbewerber.

Viel gesprochen wurde im Kreisausschuss aber über Investitionen. Im Hochbau stehen zum Beispiel heuer 5,39 Millionen Euro für die Generalsanierung des Landratsamts im Etat. Fünf Millionen Euro investiert der Kreis ins BBZ Münnerstadt, während die Caritas Schulen gGmbH 6,43 Millionen Euro stemmen wird. Zwei Millionen Euro fließen ins Hammelburger Gymnasium, 1,6 Millionen Euro in den Umbau des Berghauses Rhön. Zudem sollen in die Kreisstraßen dieses Jahr 4,52 Millionen Euro verbaut werden.

Insgesamt sei die Zuschusssituation hervorragend, sagte Bold. Nimmt man ein Darlehen auf, seien die Zinsen äußerst niedrig. Wer Projekte in Planung hat, sollte jetzt bauen, so Bold weiter. Vielleicht müsse man überlegen, trotz des 2006 im Kreistag gefassten Beschlusses (eine Nettoneuverschuldung des Kreises langfristig zu vermeiden) mal ein Darlehen aufzunehmen, um sich günstige Zinsen zu sichern.



Wenn man ein älteres Gebäude saniert, muss man jederzeit mit Überraschungen rechnen. Das zeigte sich auch jetzt, als man im Hauptgebäude des Landratsamtsgebäudes verschiedene Decken und Türen herausbrach. Denn es zeigten sich Risse an den Zwischenwänden mehrerer Büros. Manche Wände waren auch äußerst instabil. Und nachdem dann der Boden ausgebaut war, wies auch der Estrich etliche Schäden auf, hieß es in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses.

Fazit: Man beschloss, auch die Wände und den Estrich zu erneuern. Ebenfalls neu eingebaut wird auch die EDV-Verkabelung, damit für künftig zunehmende Übertragungsfrequenzen und wachsende Datenraten Störanfälligkeiten ausgeschlossen sind.

Für die energetische Sanierung des Hauptgebäudes standen zwei Bauleistungen zur Diskussion. Was das wärmedämmende Verbundsystem an den Außenwänden angeht, forderten 24 Firmen die Ausschreibung an, elf Firmen gaben ein Angebot ab. Die wirtschaftlichste Analyse gab die Firma S.A.H. Bau und Verputz GmbH aus Coburg mit 173 690 Euro ab.

Für die Bodenbelagarbeiten interessierten sich 20 Firmen, von denen elf bis zum Eröffnungstermin ein Angebot parat hatten. Das niedrigste Angebot machte hier die Tischlerei Trenz GmbH & Co. KG aus Dinslaken mit 114 133 Euro.



Vergaben

Schließlich wurden noch weitere Bauleistungen für den Erweiterungsbau vergeben. ie Ausschreibung der Trockenarbeiten hatten 26 Firmen angefordert. Fünf Firmen gaben schließlich ein Angebot ab. Das niedrigste Angebot machte die Firma Demling GmbH & Co. KG aus Salz mit 215 432 Euro.

Für die Metallbauarbeiten an einem Steg interessierten sich 21 Firmen, lediglich eine Firma gab ein Angebot ab. Das war die Firma Vorndran Metallbau GmbH & Co. KG aus Kleinwenkheim mit 152 816 Euro. Isolde Krapf