Landgericht Schweinfurt: Makler soll bei Provision getrickst haben

In die Niederungen der Versicherungsbranche ist am Mittwoch die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt aufgebrochen: Ein ehemaliger Versicherungsmakler (53) aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld soll sich von 2010 bis 2013 beim Abschluss von über 200 Versicherungsverträgen Provision in Höhe von fast 765 000 Euro erschwindelt haben.

Am ersten Verhandlungstag machte der Angeklagte keine Angaben zur Sache und überließ das seinen Anwälten, das Gericht hat Termine bis Anfang Juli angesetzt. Der Angeklagte hat in Bad Kissingen Koch gelernt aber sich dann entschlossen, den Leuten lieber Versicherungsverträge "aufzutischen", nacheinander für mehrere Gesellschaften und Konzerne. Reden kann er, sagte eine ehemalige Mitarbeiterin als Zeugin vor Gericht, vor allem viel, ohne ins Detail zu gehen. Dabei sei immer eine gute Atmosphäre entstanden und irgendwann habe der Kunde unterschrieben, auch wenn der Vertrag eine Laufzeit von über 80 Jahren hatte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Angeklagte bevorzugt und mit System an finanzschwache Kunden heranmachte, deren Vertrauen gewonnen und sie dann dazu gebracht hat, Versicherungen zu unterschreiben, die sie weder wollten noch benötigten. Zum Teil seien die Kunden finanziell gar nicht in der Lage gewesen, die monatlichen Beiträge überhaupt aufzubringen.

Ziel der Versicherungsverträge sei es zum Beispiel gewesen, dass sie normal laufen, bis die Versicherungsgesellschaft die Provision an den Vermittler ausbezahlt hatte. Danach wurden die im Lastschriftverfahren gebuchten Beiträge storniert und die Versicherung gekündigt.

Und für manche seiner Kunden sollen der Angeklagter oder ihm vertraute Personen von ihren Konten die Versicherungsbeträge bezahlt haben, bis die Provision überwiesen war.

Es soll laut Anklage vorgekommen sein, dass Leute, die einen Sparvertrag, eine Lebensversicherung oder eine Sachversicherung abschließen wollten, stattdessen eine fondsgebundene Rentenversicherung unterschrieben. Die war für den Makler wegen ihrer langen Laufzeit und entsprechend hohen Provision interessanter.

Glück hatte am ersten Verhandlungstag im Provisions-Fall die Staatsanwältin Lenzen: Sie hätte eigentlich eine 22 Seiten starke Anklageschrift vortragen müssen, von der 18 Seiten nur Tabellen enthalten, überwiegend mit Zahlen: Versicherungsschein-Nummer, Datum des Antrags, Höhe der Provision. Unter Hinweis auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat der Vorsitzende Richter Wolfgang Titze der Staatsanwältin gestattet, auf das Verlesen der den Prozess-Beteiligten vorliegenden Tabellen zu verzichten.

Den Erfordernissen an das Verlesen der Anklageschrift sei inzwischen, so der Bundesgerichtshof, Genüge getan, wenn wörtlich die gleichartige Tatausführung beschrieben und die Gesamtzahl der Taten, der Tatzeitraum sowie bei Vermögensdelikten der Gesamtschaden bestimmt sind.

Bereits der erste Prozesstag ließ eine eindrucksvoll-bunte Beweisaufnahme über das Anmachen von Kunden hinaus vermuten: Es gab anonyme Hinweise auf den jetzt Angeklagten und abgesprochenes Vorgehen auf Kunden-Seite, gegenseitiges unter Druck setzen, eine Zeugin soll am Telefon 1000 Euro für eine Aussage mit bestimmten Inhalt verlangt haben. Spielschulden einer Versicherungsmaklerin, die sich so nannte, aber keine war, sollen zum Zerwürfnis mit dem Angeklagten geführt haben, obwohl sie angeblich höchstens 20 oder 30 Euro an einem Abend in der Spielbank in Bad Kissingen einsetzte. fb