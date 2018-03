Kreis Bad Kissingen: Planlos und volltrunken mit dem Auto unterwegs

Am Samstagabend fiel mehreren Passanten ein Auto auf, das in der Düsseldorfer Straße in Bad Brückenau planlos hin und her fuhr und immer wieder an unmöglichen Stellen stehen blieb. Das berichtet die Polizei aus Unterfranken am Sonntag.Die verständigte Streife stellte bei der Kontrolle des Fahrers eine Alkoholfahne fest und bat den Fahrer, einen 55-Jährigen, zum Alkoholtest.Das Ergebnis bestätigte den Eindruck, den alle Beteiligten gewonnen hatten: 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein noch in der Nacht beschlagnahmt.