Klaushof geeigneter Standort

Die Stadt Bad Kissingen zeigt in der aktuellen Diskussion um das neue Rahmenkonzept für das Biosphärenreservat Rhön Ehrgeiz. Das Biosphärenreservat habe mit Oberbach und Oberelsbach bislang zwei Bildungsstätten. In seinem südlichen Bereich fehle dem Gebiet eine dritte Einrichtung dieser Art.

Das sei unter anderem bei einer Informationsveranstaltung in Bad Bocklet deutlich zum Ausdruck gekommen. Mit dem Klaushof, fanden die Stadtverwaltung und der Bauausschuss des Stadtrats am Mittwochabend unisono, verfüge Bad Kissingen über einen sehr geeigneten Standort, wenn es tatsächlich zu einer dritten Bildungsstätte kommen sollte.



Umweltbildung

Der Wildpark liege direkt an einer Kernzone. Umweltbildung werde dort in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg ebenfalls bereits betrieben.

Der Wildpark an sich, der Pfad der Baumgiganten, die Wüstung Bremersdorf, eine Urwaldparzelle, diverse Lehrpfade und der neue Wald für die Seele lieferten weitere Belege für die Eignung des Gebiets als Standort. Zudem zählt Bad Kissingen aus Sicht des Rathauses als Kurstadt "wie der Kreuzberg und die Wasserkuppe zu den touristischen Leuchttürmen im Biosphärenreservat". Die Errichtung einer dritten Bildungsstätte vor Ort würde das aus Sicht der Stadt "manifestieren". Den Wunsch bringt die Stadt Bad Kissingen im Zusammenhang mit seiner Stellungnahme zum Entwurf des neuen Rahmenkonzepts für das Biosphärenreservat vor. Der mehr als 800 Seiten starke Entwurf ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren erarbeitet worden. Zurzeit läuft noch die Anhörung dazu. far