Jahresprogramm des Vereins Naturpark und Biosphärenreservat vorgestellt

Umfangreiches Angebot





Infostelle öffnet wieder



Hubert Herbert



"Nächstes Mal werden wir dünneres Papier für das Programmheft nehmen müssen", sagte Michael Geier bei der Vorstellung des Jahresprogramms des Vereins Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön in der Tourist-Info des Landratsamts Bad Neustadt. Der Leiter der bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats spielte damit auf den Umfang der Broschüre an.Über 300 Kurse, Wanderungen, Vorträge, Ausstellungen und mehr sind auf 108 Seiten zu finden. Dort sind die wichtigsten Angebote von den Biosphärenzentren Haus der Langen Rhön in Oberelsbach sowie dem Haus der Schwarzen Berge in Oberbach zu finden. Ebenso sind die Angebote der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und die Umweltbildung am Schwarzen Moor in der Broschüre enthalten, wie der Geschäftsführer des Programms, Klaus Spitzl, erklärte.Vorsitzender des Vereins Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön ist seit Anfang des Jahres für die nächsten drei Jahre Rhön-Grabfelds Landrat Thomas Habermann. Er löst sich bei dieser Aufgabe im dreijährigen Turnus mit seinem Kollegen Thomas Bold aus Bad Kissingen ab."Das Programmheft stellt das Grundgerüst unseres Informations- und Bildungsangebots dar", sagte Spitzl. Daneben würden im Lauf des Jahres viele weitere Angebote und Veranstaltungen entwickelt. Im Programmheft stehen Klassiker wie der ökologische Fußabdruck, das regionale Frühstück, Kräuterwanderungen, Kurse im Obstbauschnitt oder Einblicke in die Naturfotografie, so Fachberater Michael Dohrmann. Zu den Höhepunkten gehören demnach außerdem nächtliche Wanderungen im Sternenpark sowie Exkursionen, in deren Mittelpunkt Tiere wie Rotmilan, Wildkatze oder Köcherfliegen stehen, aber auch Pflanzen und Landschaften. Ein Programm hat natürlich Renner und Angebote, die nicht so gut laufen. Gut laufen laut Dohrmann die Veranstaltungen, in denen es um regionale Ernährung geht. Er erinnert sich aber auch an manches Angebot, das schlecht lief.Das war vor vielen Jahren das Kino-Angebot im Haus der Langen Rhön. Inzwischen, so Dohrmann, habe sich auch das fest etabliert. "Die Menschen genießen den Kinogenuss mit Popcorn."Eine gute Nachricht hatte Michael Geier noch zum Schluss. Die Infostelle am Schwarzen Moor, die wegen eines Wasserschadens bisher noch geschlossen ist, wird Anfang März wieder öffnen. Immerhin rund 100 000 Euro habe die Instandsetzung gekostet. Das neue Programmheft liegt gratis in den Informationsstellen der Bayerischen Rhön sowie an vielen weiteren öffentlichen Orten aus. Es steht aber auch als Download unter www.brrhoen.de bereit.