Geballte Energie, leichtfüßige Tanzleidenschaft, großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur kann man bei den "Dance Masters, Best of Irisch Dance" am Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Bad Neustadt erleben. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate wird das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte präsentiert, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.



Eine Auswahl der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbelt in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation oft einfach aufzuheben. Dazu kommen die fröhlich mitreißenden Gitarren-Rhythmen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der Band. Tickets sind unter anderem unter www.bestofirishdance.de sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. len