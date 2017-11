In Wildflecken Spuren des Leids erwandern

Das Wandern ist des Müllers Lust, tönt ein Volkslied. Unterhaltsames Laufen muss aber nicht immer von einem fröhlichen Lied auf den Lippen begleitet werden. Fern aller Klischees führt ein neue Rundweg bei Wildflecken durch abgeschiedene Natur entlang des Kreuzweges der Nationen mit einem Besuch des Polenfriedhofes.



Zur betont schlichten Eröffnung testeten geladene Gäste samt Schülern der offenen Ganztagsschule Wildflecken das Angebot. Ausgehend vom Marktplatz führt die Runde in zwei Stunden reiner Gehzeit entlang der Vergangenheit des oberen Sinntales.



Allerdings offenbarte die Begehung, dass noch der eine oder andere Wegweiser angebracht werden muss, um die Orientierung zu verbessern. Einzelne herbstlich aufgeweichten Wegpassagen sollen noch etwas optimiert werden, sicherte Bürgermeister Gerd Kleinhenz mit Matsch an den Schuhen zu.



Symbolische Grabfelder

Aber dies trübt die Tiefe des Erlebens keineswegs. Auf dem Polenfriedhof erinnern vier symbolische Grabfelder an 544 polnische Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Zwischen Mai 1945 und 1951 waren bei Wildflecken bis zu 20.000 Polen untergebracht, die nicht in ihr Heimatland zurück konnten, oder wollten. Sie lebten in menschenunwürdigen Behelfsunterkünften.Die Armut war groß. "Ihre Verstorbenen wurden regelrecht verscharrt", erinnert sich ein Teilnehmer der Rundwanderung am Donnerstagnachmittag.



Viele der Opfer auf dem Friedhof waren Neugeborene, die an Hirnhautentzündung starben. Seit 1971 wird der Friedhof als Kriegsgräberstätte in Ehren gehalten.

Die Ereignisse möchte das Konversionsmanagement des Landkreises zusammen mit der Gemeinde stärker ins Bewusstsein rücken. Ziel ist es, den Truppenabbau durch Schaffung von Attraktionen zu kompensieren.



Wunsch nach dem 1. Weltfrieden

Mit einer Informationstafel auf dem Marktplatz macht der Wanderweg auf das Angebot neugierig. Sarina Hübel vom Konversionsmanagement wies bei der Erstbegehung den Weg und schloss dazu auch die Friedhofskapelle auf.



Nachdenklich stimmten Kinder der 5. und 6. Klasse der Ganztagsschule mit ihren Beiträgen. Kurzweilig und ergreifend trugen sie Gedanken zu Leid und Verfolgung vor. Ihre Texte, Gedichte, und Lieder mündeten im Wunsch nach Ausrufung des 1. Weltfriedens.



Bedeutung von 72 Jahren Frieden

"Und was hat die Menschheit daraus gelernt?", hakte Lehrer Andreas Dylla nach, angesichts der beeindruckenden Opferzahlen, die auf den Stelen des Kreuzweg der Nationen in Stein gemeißelt sind. Für den Zustand der Welt spreche, dass vier syrische Flüchtlingskinder unter den Schülern sind.



Oliver Bauer vom Volksbund zeigte sich von der Stimmung im bunten Herbstwald angetan. "Das ist viel ansprechender, als bei einem Glas Sekt ein Band durchzuschneiden", fand er. Seine Organisation hat die Flyer zu dem Weg gesponsert. Der neue Weg untermauere die Bedeutung von 72 Jahren Frieden in Mitteleuropa.



Bürgermeister Gerd Kleinhenz dankte dem Konversionsmanagement, ohne das solche Projekte nicht möglich seien. Der neue Imagefilm über die Gemeinde sei auf der Facebook-Seite der Gemeinde in knapp einer Woche schon über 12.000 Mal geklickt worden. Weitere Projekte werden folgen, versicherte Cordula Kuhlmann vom Konversionsmanagement. Als nächstes wird am 14. November die Altortrunde eingeweiht.