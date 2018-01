Im Aufnahmestudio Wildflecken

Raritäten von Altmeister Mosch





Es war die Begeisterung für die traditionelle, böhmisch-mährische Blasmusik, die die 23 Musikerinnen und Musiker von "Klingend B-lech" vor zehn Jahren zusammengebracht hat. Nach zahlreichen musikalischen Erfolgen wie den Gewinn der Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik im Jahr 2014, zwei erfolgreichen CD-Produktionen in den Jahren 2012 und 2015 steht nun im zehnten Jahr des Bestehens der Kapelle die Veröffentlichung der dritten CD an.Passend zum zehnjährigen Bestehen wird die neue CD den Titel "Zehn" tragen. Das erste Mal wird die neue CD beim Böhmischen Abend von "Klingend B-lech" am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr in der Elstalhalle Oberelsbach zu erwerben sein.Zu den 13 Titeln der neuen CD zählen zum einen alte Raritäten der böhmisch-mährischen Blasmusik, die heute nur noch selten zur Aufführung kommen. Darunter beispielsweise "Wunderbar bist du" oder "Junge Mädchen" von Altmeister Ernst Mosch. Zum anderen sind auf der CD aber auch junge Stücke enthalten, die noch gar nicht verlegt worden sind, wie Dirigent Eric Huter, der seit gut einem Jahr als Nachfolger von Marco Stieglitz die Leitung übernommen hat, erklärt.Mit Stücken von Komponisten wie "Abschiedstränen" von Thomas Rockenzahn aus Wegfurt oder "Kirsche Simon - Polkan" von Markus Arnold aus Sandberg finden sich auch die musikalischen Talente aus der Region wieder. Stolz zeigt sich der Dirigent auch über die Einspielung von "Ewig Böhmisch" von der Gruppe "Mission Böhmisch", dem amtierenden Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik in der Höchststufe. Sowohl von faszinierenden Instrumentalstücken als auch Gesangsstücken mit den Sängern Sebastian Roth und Stefanie Schrenk ist die neue CD gespickt. Die dritte CD-Aufnahme nach "Aus heit'rer Laune" im Jahr 2012 und "Ein perfekter Tag" im Jahr 2015 war "ein ganzes Stück Arbeit" für "Klingnd B-lech".Nachdem im Vorfeld eine intensive Probenarbeit zu bewältigen, stand Ende November ein ganzes Wochenende für die begeisterten Musikanten die CD-Produktion auf dem Plan. Räumlichkeiten in Wildflecken wurden kurzerhand in ein Aufnahmeraum umgebaut. So wurden flugs Wände hinein gezogen und Decken abgehangen. Aufnahmeleiter Wolfgang Städele von Studio 80 begleitete hierbei mit seinem "mobilen Tonstudio" zum dritten Mal die Kapelle.Waren die Aufnahmen an dem Wochenende in der Tasche, so ging für den Aufnahmeleiter und Dirigent Eric Huter sowie Sänger und Tenorhornist Sebastian Roth die Arbeit erst richtig los. Zwei volle Tage und Abende lang saßen die drei zusammen und haben die Stücke abgemischt. "Das war für mich eine ganz neue Erfahrung", berichtet der Dirigent.Ob sich die Mühen gelohnt haben, soll sich erstmals beim Böhmischen Abend am Samstag, 24. Februar, in der Elstalhalle Oberelsbach zu hören sein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Radiomoderator Georg Ried moderiert den Abend.Karten können bereits unter Tel.: 09771/906 45 22 oder karten@klingend-blech.de im Vorverkauf erworben werden.Beim Böhmischen Abend steht die neue CD im Verkauf.Danach ist sie im Internet unter www.klingend-blech.de erhältlich.