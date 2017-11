Hochzeit im Eckrisalit

Wer in Bad Kissingen heiraten will, muss zwei wichtige Entscheidungen treffen: Die erste, nämlich die Wahl des richtigen Partners, der richtigen Partnerin, ist vielleicht die wichtigste. Fast noch schwieriger ist inzwischen aber die Wahl des richtigen Raumes für die Trauung. Denn die Auswahl wird immer größer.

Neben dem Trausaal und dem Sitzungssaal im Rathaus, stehen im Regentenbau der Weiße Saal, der Grüne Saal oder der Salon Fontane zur Verfügung. Durch den Abschluss der Generalsanierung des Luitpoldbades kommt nun ein weiterer Raum hinzu. Der östliche Eckrisalit - ein Risalit ist laut Wikipedia definiert als "auf ganzer Höhe aus der Fluchtlinie eines Baukörpers hervorspringender Gebäudeteil" - also der Eckpavillon mit Schmuckfenstern auf der Saaleseite des Baus, ist vom Stadtrat am Mittwochabend offiziell "für Trauzwecke" gewidmet worden. far