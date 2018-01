Wer nach Rannungen zur Prunksitzung kommt, wird nicht enttäuscht. Auch 2018 starteten die Gücker unter dem Motto "GüKo statt GroKo" bei ihrer ersten Prunksitzung mit einem Riesenprogramm in die närrische Session. Büttenreden, Sketche, flotte Tänze und fröhlicher Gesang sorgen auch bei den Sitzungen am 27. Januar und 3. Februar in der Mehrzweckhalle noch einmal für Superstimmung.

Um Punkt 19.11 Uhr ging es los. In einer "Liveschaltung" hinter die Kulissen verfolgte das Publikum, wie Sitzungspräsident Martin Erhard seine Elferräte auf die nächsten Stunden einschwört. In gewohnter Manier startete die Jugendgarde unter Leitung von Lena Berninger und Manuela Keller. Benno Hobelsberger, inzwischen in seinem vierten Jahr als Büttenredner, zeigte als "Bufdi", mit welchen Situationen ein Zivildienstleistender zu kämpfen hat.



Auch die kleinsten Küken des Rannunger Faschings zauberten den Gästen im Saal ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie die große Showbühne betreten. Die Kindertanzgruppe, die von Michelle Hess und Tina Gessner "gebändigt" wird, hielt sich beim Aerobic fit. Simon Fries, Kevin Gerschütz und Marvin Kiesel bewiesen später als Hausmeister, dass man mit leeren Werkzeugkästen zwar nicht die Technik reparieren, dafür aber großartige Musik machen kann.



Großes aus der Welt und noch Größeres aus dem eigenen Ort hatte Alfred Erhard als Bajazz zu berichten - mit Laterne und diesmal auch mit Schirm bestückt. Man weiß schließlich nie, wann der Regen durch das marode Hallendach kommt. Im Anschluss verlieh Heiko Förster, Präsident der Föderation Europäischer Narren in Unterfranken, zwei verdienten Faschings-Aktiven den Sonderorden 2018. Ludwig Büttner erhielt den Orden unter anderem für 44 Jahre Bütt und Conny Keller für ihr 35-jähriges Engagement als Gardemädchen, Garde- und Tanzmariechen-Trainerin sowie als Sketchdarstellerin.



Für ordentlichen Schwung sorgte im Anschluss der Marschtanz der Gückergarde. Trainerin Jennifer Markus fegte mit ihren Mädels über die Bretter und begeisterte das Publikum. Einen herzhaft lustigen Dialog lieferten sich Vater und Sohn, Marco und Jona Nöller. Als der Kleine sich selbst mit Hilfe einer Zeitmaschine aus dem Jahr 2100 zu sich in die Gegenwart holt, beginnt ein witziges Gespräch mit dem 90 Jahre älteren ich über die Stadt Rannungen mit seinen Stadtteilen Rottershausen und Pfändhausen, die Fridolin-Zehner-Gedächtnis-Ruine oder den TSV in der Regionalliga.



Zu Beginn der zweiten Sitzungshälfte zog die Jugendgarde mit ihrem Showtanz "Steinzeit" die Aufmerksamkeit auf sich. Dass mit ihnen immer zu rechnen ist und sie jedes Jahr aufs Neue ein Ass aus dem Ärmel zaubern, bewiesen Richard Fleckstein, Mario Stefan und Fabian Düring in ihrer Nummer rund um Plastikmüll und dessen Auswirkung auf unsere Meere. Conny Keller koordinierte hierbei die Truppe und Helen Merz sorgte als neues Meereslebewesen für einen musikalischen Akzent.



Zeit für den Altmeister des Rannunger Faschings: Ludwig Büttner, der in seiner jahrzehntelangen Karriere schon in so manche Rolle geschlüpft ist, wusste heute von seiner ereignisreichen Kreuzfahrt zu berichten. Ganz anders sah es da beim Männerballett aus, das als Wikinger verkleidet, auf einem riesigen Schiff im Rannunger Hafen anlegte. Männer mit langen Bärten, mit Fellen behängt und Äxten bewaffnet liefern sich eine Schlacht.



Papa werden ist nicht schwer, Papa sein dagegen sehr. Davon konnten die drei Väter Frank und André Kilian sowie Christian Keller im wahrsten Sinne des Wortes ein Liedchen singen. Begleitet von allerlei Instrumenten, von Gitarre über Mundharmonika bis hin zur Nasenflöte besangen sie die Tücken, die der Alltag mit einem jungen Sprössling mit sich bringen kann.



Ein weiteres Highlight zauberten die Mädels der Gückergarde mit ihrer Burlesque auf die Bühne und ließen in aufreizenden Kostümen so manches Männerherz höher schlagen. Zum Abschluss ihres bunten Programms präsentierten die Gücker eine Schlagerparade mit einschlägigen Hits zum Mitsingen. Hierbei zeigten Helen Merz, Matthias Leurer und Roland Keller welches Gesangstalent in ihnen steckt. Begleitet von Sitzungsmusiker Roland Kilian wurde zusammen mit dem gesamten Publikum dieser stimmungsgeladene Abend gefeiert. Andreas Diemer