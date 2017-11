Grünes Licht für Tourist-Info

Zum Ende der Beratung hält Thomas Schlembach (CSU) ein Blatt in die Luft. "Weltkulturerbe Ade", liest er vor. Der Satz prangt über einem anonymen Brief, den der Stadtrat wegen der geplanten Neugestaltung der Tourist-Information im Arkadenbau erhalten hatte. Schlembach erkundigt sich, ob anderen Räten ähnliches passiert ist. Mehrere Kollegen nicken, unter anderem Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD). Den Gefallen, den Inhalt des Briefes öffentlich zu kommentieren, tut der Bauausschuss dem Schreiber dann aber nicht.

Der Vorfall zeigt, welche Wellen das Thema zuletzt in Bad Kissingen geschlagen hat. Die Tourist-Information soll für rund 900 000 Euro neu gestaltet und der Bereich vom Eingang in den Arkadenbau bis zu den Lesesälen barrierefrei ausgebaut werden. Kritiker bemängeln, das Vorhaben verschandle das denkmalgeschützte Gebäude und gefährde die Unesco-Weltkulturerbebewerbung der Stadt.

Am Mittwochabend musste der Bauausschuss also über die Genehmigung des Projekts entscheiden. OB Blankenburg erinnerte daran, dass der Stadtrat vor zwei Jahren Stadt und Staatsbad GmbH beauftragt hatte, eine gemeinsame Tourist-Information im Arkadenbau errichten sollen. Eine Gefahr für die Unesco-Bewerbung bestehe nicht. Alle Änderungen seien umkehrbar, der Originalzustand jederzeit wiederherstellbar. "Wir spielen nicht mit unserer historischen Gebäudesubstanz. Aber wir sind gut beraten, in den Denkmälern etwas Neues zu machen", betonte Blankenburg.

"Alles was wir tun, ist reversibel", versicherte auch Architekt Roland Breunig. Die Eingriffe seien eher als Möblierung und weniger als architektonische Umbauten zu sehen. "Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit den ehrwürdigen Littmann-Räumen." Zentrales Thema der Neugestaltung ist das Wasser. Das kommt unter anderem in der wellenförmigen, 20 Meter langen Beratungstheke zum Ausdruck, die im unteren Lesesaal angesiedelt wird.

Ebenfalls ein zentraler Aspekt ist die Barrierefreiheit. Laut Breunig wird es ein Blindenleitsystem geben, am Haupteingang ist eine Rampe für Rollstuhlfahrer geplant. Für die fünf Stufen im Innern war ebenfalls eine Rampe vorgesehen, die der Denkmalschutz allerdings aufgrund ihrer Größe abgelehnt hat. Stattdessen wird es einen kleinen Personenaufzug geben.

Der Freistaat übernimmt laut Finanzministerium die Kosten von rund 190 000 Euro für den barrierefreien Ausbau. 150 000 Euro zahlt der Landkreis, 224 000 Euro die Stadt und 336 000 Euro die Staatsbad GmbH. Der Ausschuss stimmte dem Vorhaben nach kurzer Diskussion einstimmig zu.