Grabsteine wieder im jüdischen Friedhof

Der Wind bläst buntes Herbstlaub an die beiden Grabsteine. Jetzt stehen sie wieder aufrecht und am richtigen Ort. "Das ist gut so", sagt Joino Pollak. Der Mann vom Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern war aus dem Archiv- und Friedhofsdezernat von München eigens angereist, um die Bergung der beiden Steine vor Ort mitzuerleben.



Vom Friedhof in die Saale

Damit endete ein langer Weg der geschändeten Steine. Er hatte offensichtlich 1938 begonnen, als der jüdische Distriktfriedhof - er wurde seit 1583 von bis zu 27 Gemeinden aus dem Umkreis von Gemünden bis Bad Kissingen genutzt - von Nazis heimgesucht wurde. Alle Grabsteine seien dabei nach einem Kirchweihtanz gelockert beziehungsweise tags darauf gänzlich umgeworfen worden, berichteten Zeitzeugen. Nach dem Krieg seien aber die meisten Steine auf Geheiß der Amerikaner im Friedhof wieder aufgestellt worden. Einige waren derweil offensichtlich schon nicht mehr im etwa zwei Hektar großen Areal zu finden. Die wurden wohl anderen Zwecken zugeführt, vermutet Pollak - einige auch zur Uferbefestigung der Saale, die sich unterhalb vom Friedhof durchs Tal schlängelt.

Bei einer Treppenanlage wurden vor vier Jahren zwei größere Steine vermutet, die bei Niedrigwasser als Grabsteine auszumachen gewesen waren. Petra Kaup-Clement hatte schon 2011 einen Aktenfund aus dem Staatsarchiv Würzburg im Hammelburger Geschichtskreis öffentlich gemacht und sich danach an das Wasserwirtschaftsamt gewandt, die Steine bergen zu lassen.

Die damalige Berichterstattung hatte sich Kreisheimatpflegerin Cornelia Mence (Hammelburg) in ihre Wiedervorlagemappe gelegt und dem aktuellen Friedhofsdezernenten Joino Pollak informiert. Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen hatte darüber hinaus Kontakt zu Pollak aufgenommen und die Berge-Aktion mit Martin Rottenberger von der Behörde und Friedhofspfleger Stefan Hofbauer koordiniert.

Die beiden großen Steine waren mit der Inschrift nach unten in das Flussbett im rechten Winkel verbaut. "Wer letztendlich dafür verantwortlich war, wird man wohl nie erfahren", mutmaßt Pollak. Obgleich es auch sein könnte, dass die Steine erst in den letzten Jahren in die Saale kamen. Für ihn ist das Wichtigste, dass die Grabsteine wieder auf den Friedhof zurückgekehrt sind. "Ich werde versuchen, die Inschrift zu lesen und übersetzen zu lassen." Eine Restaurierung sei nicht nötig, da ein Stein - mit den segnenden Händen als "Priester-Grabstein" zu erkennen - wunderbar gut erhalten ist. Der andere ist etwas verwitterter, wohl auch, weil er aus einer anderen Gesteinsart gemeißelt wurde. Die Steine werden am Häuschen gleich neben dem Eingang angelehnt bleiben.

Ein besonderes Lob hat Pollak für die Männer vom Wasserwirtschaftsamt parat. "Die Zusammenarbeit mit der Behörde hat hervorragend geklappt, die Männer waren extrem bemüht und hilfsbereit". Er wollte ihnen für ihren Einsatz auch eine Brotzeit ausgeben. Das haben sie aber abgelehnt - mit dem Hinweis darauf, dass es ihnen auch ein Anliegen war, die Ehre aus religiöser Sicht wiederherzustellen.

Und Cornelia Mence freut sich über Zweierlei. "Das war für mich schon ein erhebender Moment, dass damit der Schändung von damals ein Ende gesetzt ist." Außerdem hofft sie auf Pollaks Übersetzung der Inschrift. "Dann kann ich die bei der nächsten Führung vielleicht schon präsentieren!" Michael Nöth