Gespräche über neuen Reitersteg in Kissingen

Dass Probleme mit der Zeit kleiner werden, kann man nicht immer behaupten. Beim Etatentwurf der Stadt für 2018 stimmt es schon. Der stellt sich jetzt deutlich besser dar als im Dezember.

Als Kämmerer Gerhard Schneider dem Finanzausschuss des Stadtrats am Mittwoch die Änderungen wichtiger Zahlen erklärte, konnte er beruhigt sagen, so sei der Haushalt für das noch recht junge Jahr bestimmt genehmigungsfähig. Zur Begründung verwies er hauptsächlich auf die Schlüsselzuweisungen, welche die Stadt vom Freistaat bekommt, und auf die Kreisumlage, die sie an den Landkreis abführen muss. In beiden Fällen hatte die Kämmerei beim Entwurf im Dezember wohl zu konservativ und vorsichtig geschätzt.

Die Schlüsselzuweisungen fallen nach Angaben des Kämmerers jedenfalls 1,2 Millionen Euro höher aus, als erwartet. Und bei der Kreisumlage muss die Stadt voraussichtlich 460 000 Euro weniger überweisen, als zunächst für 2018 befürchtet. Wobei sich Oberbürgermeister Kay Blankenburg beeilte zu ergänzen, dass die Summe insgesamt immer noch höher sei als vergangenes Jahr. "Wir sprechen da von voraussichtlich 9,5 Millionen Euro", sagte er. Damit stelle der städtische Beitrag zur Finanzierung des Kreises nach den Personalkosten den zweitgrößten Kostenfaktor im Haushalt dar.



Mehr Geld für Straßenunterhalt

Für den Ergebnishaushalt geht Schneider jetzt von 53,3 Millionen ordentlichen Erträgen und 52,85 Millionen Euro ordentlichen Aufwendungen aus. Als Jahresergebnis errechnete er ein kleines Minus von 155 150 Euro. Der Ergebnishaushalt sei also nahezu ausgeglichen.

In der Folge verbessern sich nicht nur die Zahlen auf dem Papier. Die Stadt nutzt die zusätzliche Luft auch, um das eine oder andere zunächst unter Schmerzen verkniffene Anliegen jetzt doch anzugehen.

Konkret heißt das, der Ansatz für notwendige Arbeiten am Unterhalt von Straßen wird um 300 000 Euro erhöht. Zudem sollen 250 000 Euro mehr für allgemeinen Bauunterhalt im Hochbau eingeplant werden.

Für die Bemühungen, den von vielen bereits abgeschriebenen Ersatz des Altenburger Stegs doch anzugehen, schafft der Stadtrat Voraussetzungen. 70 000 Euro Zuschuss sind für eine "gemeinsame Anstrengung" mit Privaten zur Erneuerung des Reiterstegs angesetzt. Wobei das Wort "Zuschuss" andeutet, dass die Stadt nicht mehr Eigentümer sein will.

Die Zustimmung der CSU zum Haushalt brachten die Änderungen Blankenburg nicht ein. Dazu fehlte noch der von den Christsozialen gewünschte Ansatz für den Berliner Platz. Vielleicht kommt aber nächste Woche bei der endgültigen Entscheidung im Stadtrat ein Ja zum Haushalt und gleichzeitig zum Projekt Berliner Platz zustande. Am OB dürfte es nicht scheitern. Siegfried Farkas