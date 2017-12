Freiluft-Abenteuer für Gruppen am Feuerberg

Allerdings wird es - zumindest vorerst - keinen Liftbetrieb geben, sondern es ist eine ganzjährig natur- und erlebnispädagogische Nutzung angedacht. Die Rhön Adventure Academy mit ihrem Inhaber und Gründer Stefan Knüttel aus Gersfeld hat das Gelände gepachtet, um das Areal ganzjährig zu nutzen.

In den vergangenen Jahren hat Knüttel mit seinem Team eine Vielzahl an erlebnisreichen Aktivitäten entwickelt, die Menschen jeden Alters ansprechen sollen. Vom Kindergeburtstag über Schulklassen und Jugendgruppe bis zum Erwachsenenbereich im privaten wie auch für Firmen gibt es passende Angebote, die alle das Ziel und Thema von Teambildung und Team-Event haben. Zum Kundenklientel gehören Firmen, Seminargruppen, Schulklassen, Gruppen und Vereine, stellte Stefan Knüttel bei einem Pressegespräch in der Talstation des Feuerbergliftes sein Unternehmen und seine Idee vor.

Von Seiten des Landratsamtes Rhön-Grabfeld (Fachbereich Naturschutz) sowie dem Forst und der Gemeinde Sandberg habe er grünes Licht für seine Pläne am Feuerberg bekommen. "Uns wurden keine Steine in den Weg gelegt. Wir können unsere Ideen und Visionen umsetzen", sagte er.

"Auf jeden Fall gibt es keine zweite Wasserkuppe und keinen Holiday-Park", stellt er gleich klar. Als Partnerbetrieb des Biosphärenreservats Rhön gehe es um Outdoor-Erlebnisse mit Teamcharakter im Einklang mit der Natur.

Schon seit längerem habe er nach einem Ort in der Rhön gesucht, an dem Erlebnisse aus verschiedenen Bereichen möglich sein werden. Das Feuerbergareal mit dem großen Gebäude in der Talstation, den Parkmöglichkeiten und letztlich dem Berg selbst seien hierfür ideal. Schon Anfang des Jahres suchte er das Gespräch mit den Eigentümern. Nachdem nun auch die Fachbehörde ihr Einverständnis signalisierte kann es los gehen.

"Es ist keine Baumaßnahmen geben, alles was wir machen, ist mobil", so Knüttel. Als Beispiel nannte er den mobilen Kletterbaum, die Teamski oder auch das Teamfahrzeug, das nur von vier Personen fortbewegt werden kann oder das Teamfahrrad, das für nur von zwei Personen zu fahren ist. Geplant sei ein Lasertag-Spiel , das bislang einzige im Outdoorbereich in der Rhön. "Dabei handelt es sich im Grunde um ein PC-Spiel real gespielt", erklärte Knüttel.

Wichtig ist für Knüttel und seine Mitarbeiter, ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, aus dem gewohnten Umfeld von Arbeit und Alltag heraus zu treten und selbst aktiv zu werden. Seine Outdoor-Trainingsprogramms vermitteln die sogenannten "Soft-Skills", denn Kommunikation, Motivation, Verantwortung wie auch organisatorische Fähigkeiten oder Projektmanagement könnten vor allem im Team entwickelt werden. Alle Gruppen werden stets von Trainern betreut, so dass die Sicherheit und die fachlichen Inhalte einerseits und anderseits auch die naturschutzfachlichen Belange stets berücksichtigt werden.

Neben Seilkonstruktionen und Kletterbaum sei ein Hindernisparcours geplant. Die Bundeswehr habe bei Knüttel schon angeklopft, um am Feuerberg zu üben. Eine weitere Idee ist ein Feuerbergmarathon, der in einer Kombination von Radfahren, Klettern, Bogenschießen ausgetragen werden könne. Auch Messen und Ausstellungen mit Akteuren der Region schweben Knüttel vor. Vom Bauernmarkt bis zur Outdoormesse sei alles denkbar.

"Den Lift als solches wird zunächst nicht geöffnet", informierte er. Die Kosten für einen Liftbetrieb seien einfach zu hoch. Allerdings spielt er durchaus mit dem Gedanken kreative Lösungen für den Wurzelbrunnenlift zu finden, eventuell über einen Verein. Wichtig sei ihm allerdings den Kinderlift in das Programm mit einzubeziehen. "Aber ob das in diesem Jahr noch klappt ist unklar." Bei genügend Kälte sei auch ein Eiskletterturm angedacht.

Wichtig sei ihm, betont Stefan Knüttel, ein guter Kontakt zur Bevölkerung und den Grundstücksbesitzern. Gerne sei er bereit Fragen zu beantworten.

Startschuss am Feuerberg war der 30. November. Auch wenn die Firma weiterhin ihren Sitz in Gersfeld behalte, werde der Feuerberg doch die einzige feste Niederlassung in der Rhön sein.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: www.rhoen-adventure-academie.de oder per E-Mail info@rhoen-adventure-academy.com oder unter 0176 57742180.