Film über Wildflecken: Von Arbeitern, Soldaten und Pferden

Kein Kanonendonner, kein Stiefelgepolter und kein Hubschraubergeknatter: Trotzdem weckte der gut siebenminütigen Imagefilms zum Markt Wildflecken beim Premierenpublikum im Haus der Schwarzen Emotionen. Gezeigt werden soll er auch auf den kommenden Bürgerversammlungen und wohl ab Montag auf der Internetpräsenz der Gemeinde.

Der den Ortscharakter prägende Truppenübungsplatz steht im Mittelpunkt des Streifens unter dem Titel "9000 Mann und 1500 Pferde". Die Idee zu dem Projekt hatte das Konversionsmanagement des Landkreises. Ganz ohne aufwendige Effekte schuf Mediengestalter Thomas Rübeck von Singularity-Film in Würzburg ein kurzweilige Zeitreise, die laut Fazit der sichtlich berührten Zuschauer gerne eine Stunde halbe Stunde länger hätte dauern können.



Bau des Truppenübungsplatzes

Neben einer Sprecherstimme setzt der Film auf Zeitzeugenberichte und kombiniert historisches mit aktuellem Bildmaterial. Dabei beginnt er da, wo für das Rhöndorf alles anders wurde. 1937 starteten 3000 Arbeiter von auswärts und 6000 Einheimische mit dem Bau des Truppenübungsplatzes. Vorbei war es mit dem kleinen Rhöndorf.

"Die Herausforderung lag in der Kürze", sagt Cordula Kuhlmann vom Konversionsmanagement zu dem Film. Es sei nicht darum gegangen, einen Dokumentarfilm zu machen, sondern auf die Bandbreite der Heimatgeschichte neugierig zu machen. Jetzt habe man noch genügend Material für weitere Projekte. Eventuell folgt noch ein Streifen zum Tourismus. "Viele Themen brennen in den Herzen der Menschen", umriss sie die immer noch aktuelle Entwicklung. Als Folge der Aufrüstung mussten 2500 Einwohner aus sieben Dörfern abgesiedelt werden. Weiter kommen Betroffene und Nachfahren in den Ort.

Auch der Polenfriedhof bleibt als Ort der Besinnung gegenwärtig. Hier sind Polen bestattet, die in der rauen Rhön zunächst als Kriegsgefangene lebten und nach der Besetzung ihres Heimatlandes nicht mehr zurück konnten oder wollten. 20 000 Betroffene lebten und starben teilweise auch in einer selbstverwalteten Stadt.



Amerikaner besonders prägend

Besonders prägend waren die Millionen Amerikaner, die sich noch heute gerne an ihre monatelange Stationierung auf dem Truppenübungsplatz nach dem Zweiten Weltkrieg zurück erinnern. Für alle internationalen Interessenten wird der Film noch in englischer Sprache erscheinen.

Ein Ehepaar auf Besuch aus den Staaten, das 1963 in Wildflecken geheiratet hatte, ist dem Kamerateam beim Drehen zufällig auf dem Marktplatz über den Weg gelaufen. Die Szene mit ihm bildet eine sentimentale Bereicherung, stellvertretend für viele andere Paare. In den wildesten Zeiten hatte Wildflecken mit seinen 3000 Einheimischen "Bataillone von Gastwirten und 24 Taxifahrer" (Zeitzeuge Walter Gutmann).

Seit den 1990ern geht es mit dem Verbleib der Bundeswehr ruhiger zu, aber weiter mit internationalen Gästen im Gefechtssimulationszentrum.

Auch Bundeswehr-Pensionäre gehören zur potenziellem Zielgruppe des Filmes. Viele von ihnen kommen gerne an die frühere Wirkungsstätte zu Besuch. Fazit des Filmes: Der Truppenübungsplatz habe die Wildfleckener zu einer besonderen Art Mensch werden lassen, mit großer Weltoffenheit, weil sie hier die Welt kennen gelernt haben.



36 Pferde pro Geschütz

Eckpunkte des Drehbuches waren in einem Workshop ausgearbeitet worden. Bürgermeister Gerd Kleinhenz hält es für wichtig, den lebenden Einheimischen und den Nachfahren des Ortes die turbulente Geschichte lebendig zu halten. Dankbar zeigte er sich gegenüber dem Konversionsmanagement, das schon einige Themen angegangen sei. Auch stellvertretender Landrat und Ex-Bürgermeister Alfred Schrenk hält die Rolle Wildfleckens als Spielball der Weltgeschichte für erinnerungswürdig. Einige resultierende Probleme habe man erfolgreich angepackt, andere gilt es noch zu lösen.



Nazi-Zeit wird ausgeblendet

Auf eine zeitgeschichtliche Einordnung der Rolle des Standortes für Nazi-Diktatur und Kalten Krieg verzichtet Filmemacher Thomas Rübeck bewusst. "Dieses Fass wollten wir nicht aufmachen", sagt der 30-Jährige. Es galt, den Bogen aus der Vergangenheit bis zu den heutigen Auswirkungen aufs Dorf zu spannen.

Ein Rätsel des Premierenpublikums löste Adolf Kreuzpaintner. Wie kommt es zu den 1500 Pferden im Titel? Weil der Übungsplatz einen Höhenunterschied von 500 Metern hat, mussten die schweren Artilleriegeschütze sechs bis achtspännig in ihre Übungsstellungen gefahren werden. "Pro Geschütz waren 36 Pferde vorgesehen", weiß der Experte aus seinen Unterlagen.

Als nächste Projekte in Wildflecken stellt das Konversionsmanagement am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, den 6,6 Kilometer langen Rundweg am Polenfriedhof vor. Die Wildfleckener Altortrunde wird am 14. November präsentiert. Am 8. Dezember feiert ein Film über Hammelburg Premiere.