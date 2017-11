Wer in den vergangenen Wochen an der Baustelle neben Schwan und Post vorbeiging, hat dort Leute gesehen, die meist mit kleinen Werkzeugen arbeiteten: keine Bauarbeiter, sondern Archäologen. Denn zu den Auflagen für den dortigen Hotelneubau gehören Grabungen, die das Landesamt für Denkmalpflege, wie in solchen Fällen üblich, vorgeschrieben hat.



Marcus Simm vom Münchner Archäologiebüro Neupert und Simm ist daher seit Anfang September im Auftrag von Preh mit jeweils vier bis sieben Leuten dabei, zu ergründen, welche Aussagen anhand dessen, was im Untergrund zu finden ist, sich über den Ort machen lassen.



Die Arbeiten sind inzwischen nahezu beendet, so Simm. Sensationelle Funde gab es nicht, aber sehr interessante Erkenntnisse. Auf Reste von Feuerstellen, Einfriedungen oder Pfahlbauten sind Simms Leute gestoßen. Und auf viele Tonscherben, die hier aus der Gegend kommen; und auf ein paar Münzen. Unter anderem fand sich so Interessantes wie ein etwa 20 auf 20 Zentimeter großes Steinwappen, das laut Simm darauf hinweist, dass an der Grabungsstelle einmal ein lederverarbeitender Meister tätig gewesen sein muss. Dieses steinerne Zeugnis aus dem 16. Jahrhundert sollte nach Simms Ansicht am besten in irgendeiner Form in den Neubau integriert werden und nicht in einem Museum enden.



Werkzeuge werden immer feiner

Simms Assistent, der Archäologe Thomas Kozik, erklärt die Vorgehensweise bei den Grabungen. Demnach kommt zunächst schwereres Gerät, nämlich ein Bagger, zum Einsatz. Der räumte in diesem Fall erst einmal den oberen Bauschutt beiseite. Danach werden die Werkzeuge immer feiner.

Das Gelände, auf dem zuvor die ehemalige Bäckerei mit Café Zoll stand, ist überraschend gut erhalten, haben Simm und seine Leute festgestellt. Als "relativ ungestört" bezeichnen es Simm und Krozik. Es gibt kaum Leitungen die durchlaufen oder Keller aus jüngerer Zeit, die alte Strukturen zerstört haben.



Der Schichtenaufbau im Untergrund belegt laut Simm, dass das Grabungsgelände bereits seit dem Mittelalter das Randgebiet eines Siedlungskerns war. Einige Funde stammen sogar aus prähistorischer, also frühgeschichtlicher Zeit, haben die Archäologen festgestellt.

Die müssen noch genauer eingeordnet werden. Aber sie zeigen nach Aussage von Simm, dass die Gegend des heutigen Bad Neustadt schon sehr früh besiedelt wurde. Vermutlich immer wieder für längere Zeit unterbrochen, aber die Lage scheine für die Menschen schon immer interessant gewesen zu sein.



Das Torgewölbe mitten auf dem Gelände führt übrigens zu einem ehemaligen Weinkeller. Der, so Kozik, stammt aus der Zeit des Barock. Er ist gut erhalten und soll in den Neubau des Hotels integriert werden.



Anders sieht es mit den anderen Mauerresten aus. Das gesamte Grabungsgelände wird eingemessen, alles Interessante wird dokumentiert, fotografiert und beschrieben, die so gewonnenen Erkenntnisse gespeichert. Doch dann wird all das, was mühsam freigelegt wurde zerstört und weicht dem Neubau, erklären die Architekten die normale Vorgehensweise in derartigen Fällen. Hubert Herbert