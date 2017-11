Eine Stadt feiert ihre Sportler

Insgesamt 174 Personen, 165 aktive Sportler und neun Funktionäre wurden an diesem Abend in der Bayernhalle geehrt, weil sie, zum Teil seit Jahrzehnten, verantwortungsvolle Aufgaben in der Vereinsarbeit übernommen haben.



Sie, die Vereinsfunktionäre standen nach den Vorführungen der Turnerinnen, der Boxer und Sambokämpfer des TSV Bad Kissingen als erste auf dem Podest und wurden von Bürgermeister Thomas Leiner für ihre langjährige, verantwortungsvolle Tätigkeit geehrt. Der nutzte die Gelegenheit, auch die Stadt ins gute Licht zu stellen: So betrage allein die Sportförderung durch die Stadt jährlich 150 000 Euro. In die Erneuerung des Terrassenbades fließen in den kommen Jahren rund fünf Millionen Euro, und da sei der Neubau eines Hallenbades in unmittelbarer Nähe der KissSalis-Therme noch nicht eingerechnet. Dass die Eissporthalle inzwischen an einen privaten Investor verkauft wurde, solle man als gutes Zeichen sehen denn "dies sichere für die nächsten 20 Jahre ein öffentliches Eislaufen".



Auf's Treppchen gerufen wurde von Moderator Christian Schwarz Kim Schneider vom Kissinger Sportkegelverein - er engagiert sich seit nunmehr 16 Jahren als Bezirksjugendwart. Vom gleichen Verein stammt Dietmar Schmitt, der seit 17 Jahren als Sportwart tätig ist. Hubert Vogel vom TSV 1898 Reiterswiesen ist unter anderem seit 1987, also seit 39 Jahren Jugendabteilungsleiter, daneben übt und übte er noch weitere Funktionen im Verein aus.



Aus der Sektion des Alpenvereins Bad Kissingen wurde Gisela Müller geehrt. Sie ist seit 1991, also seit 26 Jahren, die Leiterin des Montagsports in der Sektion. Arno Röder, der seit 20 Jahren den C-Trainerschein beim Schützenverein Edelweiß Reiterswiesen besitzt, ist zudem seit 19 Jahren dessen Vorsitzender . Drei Jahre war Ulike Röder kommissarische Kassiererin bei "Edelweiß Reiterswiesen", seit 1995 ist die dreimalige Schützenkönigin nun auch gewählte Kassiererin. Peter Venohr, ein seit über 50 Jahren aktives Mitglied des Bad Kissinger Golfclubs, ist insgesamt 30 Jahre Mitglied im Vereinsvorstand , davon 16 Jahre im Ehrenrat. Tobias Vogel ist seit 15 Jahren in verschiedensten Positionen in der Vereinsführung des TSV Reiterswiesen tätig und Jürgen Hohmeier vom Golf-Club Bad Kissingen war als Projektleiter "Platz 2020" und dem DVG Projekt "Golf & Natur" maßgeblich beteiligt, zudem ist er seit sechs jahren Schatzmeister der Golfer.



52 Einzelpersonen und ein gutes Dutzend Mannschaften wurden für hervorragende sportliche Leistungen geehrt, wobei Moderator Christian Schwarz feststellte, das Bad Kissingen wohl ein Mekka der Kampfsportler wäre, kam doch rund ein Drittel der Geehrten aus dieser Sparte. Aufgelockert wurde dieser Ehrungsmarathon durch Vorführungen der TSV-Turnerinnen, die Sambo-Kämpfer und erstmals wieder dabei die Fecht- und die Boxabteilung beim TSV Bad Kissingen.



Ebenso wie in den vergangenen Jahren mit dabei: Die aus Würzburg stammdende Boy-Dance-Group "Breakdance Too Extreme". Ganz sportlich dann die Sportgymnastikshow "Circus" und "Formation", die von jungen, ehemaligen Olypiateilnehmerinnen vorgeführt wurde.



Eine besondere Ehrung erfuhr der Sportkegelverein Bad Kissingen, wurde er doch als einer von nur 30 Clubs in Deutschland für seine hervorragende Arbeit, vor allem in seiner Jugendarbeit ausgezeichnet. Weiter ging es mit der Tanzgruppe "Voi" aus Schweinfurt und der bunten Tanzgruppe aus Oberthulba, die in ihrer Vorführung "die bunte Vielfalt der Einkaufswelt" präsentierten. Nach "Danilo" mit seiner Handstand-Artistikshow, beschlossen Dennis und Monica, zwei Straßenmusikanten aus Kanada und Mecklenburg-Vorpommern mit ihrem Klavier auf Rädern und einem Stepptanz das fast dreistündige Programm, das nur etwas mehr Licht, auch aus Richtung des Publikums vertragen hätte.