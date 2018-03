Die Linke nominiert für Stimmkreis Bad Kissingen

Als Landtagskandidat für den Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld wurde Florian Beck aus Münnerstadt nominiert. Der 33-jährige gelernte Hotelfachangestellte arbeitet aktuell in der Altenpflege. Entsprechend möchte er die Defizite in der Pflege zum Schwerpunkt seines politischen Engagements machen. Außerdem bekomme er durch seinen neunjährigen Sohn hautnah mit, wie wichtig es sei, Bildung schon im Grundschulalter zu fördern.



In Abwesenheit wurde der 48-jährige Christian Hänsch aus Bad Kissingen als Landtagskandidat für den Stimmkreis aufgestellt. Auch für den Eulenspiegel-Wirt stehen die Gesundheitspolitik und die Zustände in der Pflege im Fokus, zumal er 20 Jahre als examinierter Krankenpfleger arbeitete. Jetzt hat sich der verheiratete Vater von zwei Kindern auf die Gastronomie verlegt. Aus Enttäuschung über eine "fehlende Sozialpolitik von SPD und Grünen" wechselte er vor einigen Jahren zur Linken, wo er seine Herzensanliegen vertreten sieht. Soziale Gerechtigkeit ist das Stichwort, unter dem sich Matthias Freund aus Brendlorenzen im Bezirkstag einsetzen möchte. Der verheiratete Maschinenschlosser ist Vater dreier Kinder.



Gotthard Greb tritt im Stimmkreis Bad Neustadt für den Bezirkstag an. Als "Nonplusultra" empfindet der stellvertretende Kreisvorsitzende die bayerische Verfassung, die er für das politische Handeln auf kommunaler und Bezirksebene viel stärker ins Bewusstsein rufen möchte. new