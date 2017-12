DDC bleiben auf der Erfolgsspur

Wo soll man anfangen, wenn man mit den Breakdancern der Schweinfurter Dancefloor Destruction Crew Bilanz ziehen will über das vergangene Jahr? 162 Tage waren die Tänzer 2017 unterwegs, davon 74 im Ausland - in Europa und den USA. 155 Shows spielten sie, bei 24 Terminen waren sie sogar mit zwei Showgruppen parallel an unterschiedlichen Orten. Und die Resonanz ist überwältigend, freuen sich die DDC-Agentur-Leiter Marcel Geissler und Oliver Schulte.



Breakdance in Lederhosen

Das vergangene Jahr stand vor allem im Zeichen der Internationalisierung. Man trat in den USA, Kanada, Österreich, der Schweiz, Belgien, Griechenland, Italien und Litauen auf, war mehrfach im Fernsehen und holte sich als Sahnehäubchen oben drauf auch noch den mit 25 000 Euro dotierten Sieg in der SAT1-Sendung "It's Showtime - Das Battle der Besten" - mit einer Performance der neuen Show "Breakdance in Lederhosen", die die Jury mit Michelle Hunziker, Bully Herbig und Sascha sprachlos zurückließ. Nur die DDC bekam die Höchstpunktzahl der Jury, das Publikum hatte die DDC ebenfalls als ihren Liebling auserkoren. "Wir hatten auf einmal alle auf unserer Seite, die sind richtig ausgeflippt", erinnert sich Geissler gerne zurück. Der Erfolg der mittlerweile 14 Tänzer und einer Tänzerin der DDC ist hart erarbeitet in den vergangenen Jahren, es hat sich eine beeindruckende Firma entwickelt mit großer Professionalität und vor allem hohem künstlerischem Anspruch und Flexibilität.

Wer kann schon von sich behaupten, so unterschiedliche Dinge wie Battle der Besten, Fuck-you-Wagner-Produktion, Breakin'-Mozart-Produktion, Tour mit Florian Silbereisen oder Breakdance-Shows auf einem Kreuzfahrtschiff unter einem Dach vereinigen zu können. Bei Schlagerstar Silbereisen sind die DDC-Tänzer mittlerweile wichtiger Teil der Show, sowohl bei den Fernsehproduktionen als auch den ausverkauften Hallentouren vor mehreren tausend Besuchern. Natürlich "gehen wir mit Florian auch 2018 auf Tour", so Marcel Geissler. Neben den Show-Auftritten legen die DDCler auch großen Wert auf ihre eigenen Produktionen, mit denen sie in der Region bekannt wurden.

"Fuck you Wagner", das beim Nachsommer 2016 für Furore sorgte, ist mittlerweile tourfähig und wurde in Bayreuth gespielt - mit durchweg positiver Resonanz, so Marcel Geissler. Im Januar 2018 und im Winter 2018/19 hat man auch schon mehrere Termine deutschlandweit für die Crossover-Produktion "Breakin' Mozart", die ebenfalls immer wieder euphorisch vom Publikum angenommen wird. Eine Münchner Agentur, mit der die DDC zusammenarbeitet, hat auch schon Angebote für Auslandsauftritte mit "Breakin' Mozart". Neue Projekte sind ebenfalls in Planung, zu viel verraten wollen Geissler und Schulte aber noch nicht. Auf ein spezielles Projekt dürfen sich die Fans aber freuen: den Film hinter den Kulissen der DDC. Den erfahrenen Kameramann Andreas Aguilar, Vater der DDC-Tänzerin Felice, ließen die DDC-Tänzer sich ein Jahr lang begleiten. Er hat über 300 Minuten Material, hinter den Kulissen, auf der Bühne, Gespräche mit den Tänzern, Interviews mit Celebrities wie Florian Silbereisen, DJ Ötzi oder Ross Anthony über die DDC.



Film über die Crew entstanden

Entstehen wird nun ein 45 bis 60 Minuten langer Film, der zunächst einem geladenen Publikum Ende Januar gezeigt wird und danach am 25. Februar um 17 Uhr im Schweinfurter Weltbio-Kino der Öffentlichkeit.

"Für uns war es schon immer wichtig, Filmmaterial der Auftritte zu haben", erzählt Marcel Geissler. So entstand die Idee der Dokumentation, zumal Kameramann Aguilar als ehemaliger Turner selbst genau weiß, wie man Tanzshows gut in Szene setzt. Im kommenden Jahr ist der Terminkalender schon jetzt fast wieder so voll wie 2017. Vorfreude herrscht bei der DDC neben den Silbereisen-Shows auch auf die 27 Veranstaltungen der Turnschau Feuerwerk der Turnkunst, an denen man 2016 schon einmal teilnahm. Bis zu 220 000 Besucher werden dann insgesamt die DDC-Auftritte gesehen haben. Die Breakdance-Weltmeister von 2007 und 2012 haben darüber hinaus noch im Februar ein kleines Schmankerl im Programm: Am 3. und 4. Februar wurde man zum Nachwuchsfestival beim Zirkusfest in Monte Carlo eingeladen. Es ist davon auszugehen, dass das Zirkuszelt vor Begeisterung der Zuschauer beben wird.



Kartenvorverkauf

Die "DDC-Doku" wird am Sonntag, 25. Februar um 17 Uhr im Schweinfurter Weltbio Kinocenter zu sehen sein. Zur Premiere ist die DDC anwesend und steht nach der Vorstellung auch für Autogramme zur Verfügung. Der Kartenvorverkauf startet am 15. Januar, Vorverkaufsstelle ist der Papier Schmitt. Mögliche Restkarten gibt es an der Abendkasse.