Claudia Kemfert: "Südlink kann man rechtfertigen"

Die Energiewende hin zu den Erneuerbaren gewinnt in Wirtschaftskreisen an Sympathien. Einen flammenden Appell, diese Wende für den Klimaschutz zu verteidigen, richtete Claudia Kemfert an rund 80 Zuhörer im Hotel Ullrich. Die streitbare Wirtschaftswissenschaftlerin brach eine Lanze für innovative Geschäftsmodelle in einer kleingliedrigen Kraftwerkslandschaft. "Die Energiewende ist zu erfolgreich, das fossile Imperium schlägt zurück", stellte die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnend in den Raum. Gekommen war die Expertin auf Einladung von Markus Stockmann, dem Vorsitzenden der Initiative Gegenstrom. Diese Initiative hatte sich ja gegen die Südlink-Trasse in Elfershausen formiert.

Überraschend kam die Leitungsproblematik in der für viele Gäste allzu kurzen Fragerunde nicht zur Sprache. Das Thema stehe in Elfershausen nicht mehr so im Mittelpunkt, gibt Stockmann zu bedenken, nachdem der Trassenkorridor nun eher weiter östlich verläuft.

Auf Nachfragen der Redaktion am Rand der Veranstaltung zeigte sich Kemfert offen für die Stromtrasse von Nord nach Süd. "Südlink kann man rechtfertigen", sagte sie. Darauf warten müsse man aber keineswegs, um bayerische Defizite bei den Erneuerbaren Energien zu beheben. Diese Energien seien Teamplayer zwischen unterschiedlichsten Angeboten. Sie bräuchten den Ausbau flexibler europäischer Netze. Kritisch sieht Kemfert dagegen den Ostlink. Damit laufe man Gefahr, dass billiger Kohlestrom aus Polen die Leitungen blockiere. Insgesamt sei der Strom aus den erneuerbaren Energien preislich über den Berg, werde aber mit anderen Faktoren überfrachtet. Die fossile Energiewirtschaft baue einen Popanz um Speicherkapazitäten auf. "Machen Sie weiter so, Sie tun der Volkswirtschaft gut", ermunterte sie die zahlreichen Energieerzeuger sowie Vertreter von Kommunen und Stadtwerken im Saal. dübi