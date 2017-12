Biosphärenreservat in 15 Jahren

Eigenes Leitbild





Drei Bände umfasst es, das neue Rahmenkonzept, in dem mögliche Ziele und Projekte für die nächsten Jahre im Biosphärenreservat Rhön zusammengefasst sind. Bis 29. September liegt nun der von den drei Verwaltungsstellen erstellte Entwurf "Neues Rahmenkonzept" für das länderübergreifende UNESCO-Biosphärenreservat im Internet öffentlich aus: www.biosphaerenreservat-rhoen.de/entwurf-rahmenkonzept Nach einem zweieinhalbjährigen, intensiven Arbeits- und Diskussionsprozess, in den sich auch 300 Akteure aus der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön engagiert eingebracht haben, gibt es nun die Möglichkeit, für alle Interessierten in der Rhön konkrete Anregungen zu den drei publizierten Bänden zu formulieren.Da das neue Rahmenkonzept keine Rechtsverbindlichkeit erlangen wird, bietet es auf diesem Weg der Region die Chance, sich selbst ein Leitbild für die zukünftige Entwicklung zu geben und Ziele, Maßnahmen und Projektideen als Aktionsplan für die nächsten zehn bis 15 Jahre zu verfassen, so heißt es in einer Pressemitteilung der drei Verwaltungsstellen.Die Zielvorstellungen und Projektideen zur nachhaltigen Entwicklung wurden von 2014 bis 2016 bei zahlreichen Diskussionsrunden in einem sogenannten "Bottom-Up-Prozess" in der Region entwickelt. 300 Akteure aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen trafen sich dazu in elf thematischen Arbeitsgruppen: Landwirtschaft - Entwicklung ländlicher Raum - Energie und Klimaschutz - Ökosysteme - Tourismus - Bildung und Kommunikation - Forst und Jagd - Verkehr und Infrastruktur - Wirtschaft, Handel, Handwerk und Gewerbe - Forschung und Monitoring.Neben den Arbeitsgruppensitzungen mit Fachleuten wurde die Bevölkerung zu ihren Wünschen online oder in Interviews befragt. Die Ergebnisse aus diesen Umfragen und den Workshops wurden dann von den drei Verwaltungsstellen des Biosphärenreservates und weiteren Co-Autoren in den Entwurf des neuen Rahmenkonzeptes überführt, heißt es in der Mitteilung.Für eine hohe Akzeptanz und die Umsetzung sind den Biosphärenreservats-Verwaltungen Anregungen der Bewohner wichtig. Entsprechend weisen sie darauf hin, die Möglichkeit der Anhörung in den kommenden Wochen unbedingt zu nutzen. Nach derzeitiger Planung soll das endgültige Rahmenkonzept im zweiten Quartal 2018 der Öffentlichkeit übergeben werden.zur nachhaltigen Entwicklung im Biosphärenreservat Rhön sind in dem Entwurf in drei Bände unterteilt:Band I: Wo stehen wir? Status Quo der nachhaltigen Entwicklung im Biosphärenreservat Rhön;Band II: Welche Ziele haben wir für die Zukunft? Leitbilder, Ziele und Maßnahmen für das Biosphärenreservat Rhön;Band III: Wie sieht unser Weg aus? Leuchtturm-, Pilot- und Forschungsprojekte zur Umsetzung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung im Biosphärenreservat Rhön.sind jederzeit bei Projektkoordinatorin Ulrike Schade, Tel.: 0931/380 16 70 möglich, die auch Anregungen entgegen nimmt unter ulrike.schade@reg-ufr.bayern.de . Diese können auch an die Bayerische Verwaltungsstelle, Oberwaldbehrunger Str. 4, 97656 Oberelsbach geschickt werden. Die öffentliche Anhörung über den Entwurf dauert noch bis zum 29. September.