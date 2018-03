Bewährtes mit neuen Akzenten

Altes in Museen neu zu präsentieren, ist gängige Praxis. Für das Fränkische Freilandmuseum Fladungen, das am Osterwochenende in die neue Saison startet, stehen dieses Mal zwei Exponate aus dem Nachbarlandkreis Bad Kissingen durchaus im Blickpunkt. Einmal die Dämpfkolonne aus Platz am Fuße der Schwarzen Berge. Sie hatte ihr Dasein im Depot gefristet. Beim Herbstfest kann man die Maschine bewundern, mit der in den 60er- und 70er-Jahren in den Dörfern Kartoffeln zu Schweinefutter gedämpft wurden. Und zum anderen die alte Schäferei aus Hausen.



Schon seit 2003 auf dem Areal

Dieser Schafhof wird eine Besonderheit im Freilandmuseum sein. Das Ensemble prägt schon seit Jahren das Freilandmuseum rund um die Festwiese. Das eingeschossige Wohnstallhaus war 2003 auf Anregung von Bezirksrat Alfons Kleinhenz vom Bad Kissinger Stadtteil Hausen samt Schweinsstall und Schafscheune nach Fladungen übersiedelt worden.



Bauwerk aus dem Hochmittelalter

Bei den wissenschaftlichen Untersuchungen stellte man fest, dass ein Teil der Schäferei aus dem 17. Jahrhundert stammt. Er gehörte offensichtlich zu den Mauern des Prämonstratenserklosters in Hausen, wo die Anlage angegliedert war. "Wir haben damit ein Bauwerk aus dem Hochmittelalter. Es ist nun nachweislich das älteste Exponat, das wir auf dem Areal haben", freut sich stellvertretender Museumsleiter Heinrich Hacker. Über dendrochronologische Verfahren hat er das Jahr 1672 festgemacht, der Schafstall sei gar noch 50 Jahre älter, erläuterte Hacker.

Im 19. Jahrhundert war die Anlage, die seit dem 16. Jahrhundert unter der Verwaltung der Universität Würzburg stand, an einen Bankier verkauft worden. Dieser wiederum veräußerte die Schäferei 1847 an die Hofteil-Gesellschaft Hausen, die 1892 zur Schäfereigenossenschaft wurde. Bewohnt wurde es von den von der Genossenschaft angestellten Schäfern. Deren Namen sind von 1852 an bekannt. "Seit 1972 steht das Gebäude allerdings leer", sagt Hacker.



Kissinger haben freien Eintritt

Nachdem die Schafscheune schon häufig bei Veranstaltungen im Freilandmuseum genutzt wurde, ist ab 9. September auch die frühere Schäferwohnung für Museumsbesucher zugänglich. Sie wird beim diesjährigen "Tag des offenen Denkmals" offiziell eröffnet. Das Gesicht der Schaf-scheune werde sich bis dahin noch ändern, sagt Museumsleiterin Ariane Weidlich. Schließlich wolle man mit einem passenden Konzept künftig das Rhöner Schäfereiwesen darstellen. Zur Feier des Tages haben alle Bewohner Hausens und der gesamten Stadt Bad Kissingen freien Eintritt.

Darüber hinaus ist das Backhäuschen aus Oberbernhards 2018 regelmäßig in Betrieb. Gebacken wird an jedem ersten Samstag eines Saisonmonats. Interessierte können sich über die vhs Rhön und Grabfeld zum Brotbackenlernen anmelden. Erstmals macht sich das Back-Team (Martina Seufert, Barbara Horsch und Almut Weigel) am Samstag, 7. April, ans Werk.



Sonntags wird gekocht

Zur Regelmäßigkeit während der Saison gehört auch das Kochen im Dreiseithof Leutershausen. Die Küche steht immer sonntags für alle Interessierten offen. Die Zutaten für die Gerichte stammen alle aus den Gärten und von den Streuobstwiesen des Museums, betont Museumspädagogin Linda Wolters.

Weitere kulturelle und kulinarische Höhepunkte stehen im April an. Am Samstag, 21. April, wird im Museumswirtshaus "Das Lied vom Schäufele" gespielt. Ab 18.30 Uhr präsentiert das "Ensemble Etzadla" aus Bamberg freche Parodien und schmissige Songs rund um das fränkische Nationalgericht. Am Sonntag, 22. April, brauen Klaus-Dieter Spiegel und Joachim Werner das Museumsbier ein. Und am Wochenende 28./29. April präsentieren die Rhöner Brenner ihr Handwerk und ihre Produkte in den verschiedenen Hofstellen.



Programm

In Kooperation mit dem Deutschen Fahrradmuseum Bad Brückenau dreht sich am Sonntag, 3. Juni, alles um den Drahtesel. Beim Tag der Haustierrassen am Sonntag, 10. Juni, tummeln sich Rhönschaf und Landgans auf den Wiesen. Am Sonntag, 8. Juli, sind Chöre, Combos und Kapellen zu Gast. Beim Museumsfest am Wochenende des 25. und des 26. August übernimmt die Vereinigung Rhöner Charme die Bewirtung, Kabarettist Fredi Breunig unterhält die Gäste am Sonntag, 26. August um 11 Uhr. Nach dem Herbstfest am 3. Oktober beschließt der Aktionstag "Auf der Pirsch" mit einer Hubertusmesse die diesjährige Saison. Michael Nöth