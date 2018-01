Betretungsverbot für Landkreis

Der Ausbau des Ebenhäuserwegs zur Kreisstraße wird wohl zur sprichwörtlichen unendlichen Geschichte werden, denn die Positionen sind verhärtet. Als die Kreisbehörde im Mai auf Rannunger Gemarkung erste Voruntersuchungen in Bezug auf einen Ausbau der Straße vornahm, verhängte die Kommune für den Kreis ein Betretungsverbot, das sie jetzt mit Hilfe eines Augsburger Anwalts durchsetzen will. Im Landratsamt hingegen wird ein Vorgehen nach dem Enteignungsgesetz geprüft.

Die Pläne des Kreises zum Ausbau der Ortsverbindungsstraße von Rottershausen nach Rannungen sind steinalt. Schon der Vorgänger-Gemeinderat hatte den Ausbau des Ebenhäuserwegs begrüßt und damals sogar angeregt, die Straße lieber am Sportheim hochzuführen, um den Ortseingang vom Verkehr zu entlasten. Das bedeutete jedoch neue Planungskosten für den Kreis. Der Kreistag stimmte der Kostenmehrung dann unter der Bedingung zu, dass die Kommune im Gegenzug Grundstücke, die sie im Zug der Unternehmensflurbereinigung für die A 71 zugesprochen bekam, dem Landkreis für den Bau der KG 43 kostenlos zur Verfügung stellen wird. Der Gemeinderat gestand dies seinerzeit zu - allerdings nur mündlich.

Von dieser Vereinbarung will der heutige Gemeinderat jedoch nichts mehr wissen. 2016 fiel das Kreisvorhaben nach einer umstrittenen Bürgerbefragung im Ratsgremium gleich zweimal durch. Der Landkreis machte aber deutlich, dass er die Kreisstraße bauen wird und notfalls auch ein Planfeststellungsverfahren anstrebt. Dennoch kam man im Herbst 2016 im Wirtschaftsausschuss überein, zunächst erneut den Kontakt mit der Kommune zu suchen.

Das Gespräch, das Vertreter der Kreisbehörde am 10. Februar 2017 im Landratsamt mit den beiden Bürgermeistern und etlichen Mitglieder des Rannunger Gemeinderats führten, schien zunächst gütlich ausgegangen zu sein. Ein Großteil der anwesenden Ratsmitglieder - darunter auch ein stets besonders kritischer Mandatsträger - habe sich inzwischen sogar mit einer "großen Umgehung" anfreunden können, hieß es später. Der vom Landkreis angestrebten Ausbauvereinbarung mit der Kommune schien also nichts mehr im Wege zu stehen.



Das Patt wird beliebt

Die Abstimmung über diese Vereinbarung am 14. März 2017 im Rannunger Gremium zeigte jedoch das Gegenteil: Wie bereits bei einer Sitzung im Vorjahr zum selben Thema, wurde auch im März durch ein Patt (6:6) eine Ablehnung herbeigeführt - und auch diesmal war es so, dass ein abstimmungsberechtigtes Ratsmitglied der Sitzung fernblieb.

Anfang Mai begann ein vom Landkreis beauftragter Gutachter, auf Rannunger Gemarkung artenschutzrechtliche Untersuchungen durchzuführen. "Der Gemeinderat hat die KG 43 abgelehnt, ich musste reagieren", sagt Bürgermeister Fridolin Zehner auf Anfrage. Zunächst online, später per Brief teilte er dem Landratsamt mit, dass die Kommune ein Betretungsverbot für den Kreis ausspricht. Nach einer kürzlich erfolgten Anhörung in der Bad Kissinger Behörde habe man den Rannungern laut Zehner eine Frist gesetzt: Bis 30. Juni könne sie dem Kreis das Betretungsrecht wieder zugestehen. Andernfalls werde man ein Enteignungsverfahren einleiten. Zehner: "Wir haben die Angelegenheit jetzt unserem Rechtsanwalt übergeben."

Der Rannunger Bürgermeister hat am 17. Mai ein Betretungsverbot ausgesprochen, bestätigt Regierungsrat Tim Eichenberg. Der Abteilungsleiter für Sicherheit und Ordnung im Landratsamt prüft nach eigenen Angaben jetzt, ob der Kreis auf den Rannunger Grundstücken ein Betretungsrecht erwirken kann. Möglichkeiten dazu sehe das Enteignungsgesetz vor, sagt Eichenberg. Der Anwalt der Kommune habe um Fristverlängerung bis 11. August gebeten. "Das haben wir noch nicht gewährt."