Aus Bauprojekt wird nichts

Vor einem Jahr war die Hoffnung auf ein Ende des Dornröschenschlafs beim ehemaligen Kinderkurheim St. Josef groß. Jetzt ist klar: Aus den Plänen wird nichts.Das ehemalige Kinderkurheim St. Josef am Stationsberg kümmert schon einige Jahre vor sich hin. Nachdem die Mariannhiller Schwestern 2008 die Immobilie verkauften, war bereits ein paar Mal von Ansätzen die Rede, aus dem Anwesen etwas zu machen. Tatsächlich geschehen ist allerdings nichts. Auch der bislang letzte bekannte Versuch ist gescheitert. Im Oktober 2016 stimmte der städtische Bauausschuss mit Auflagen einer Bauvoranfrage der IVG Service GmbH aus Nordrhein-Westfalen zu. Die hatte nach eigenen Angaben vor, in dem Anwesen "Wohnungen in gehobener Klasse" zu schaffen. Das Konzept sehe vor, dass dort mehrere Generationen unter einem Dach leben, hieß es damals weiter. Daraus ist aber nichts geworden. Schon die städtische Bauverwaltung antwortete kürzlich auf eine Nachfrage aus dem Stadtrat, es gebe in Sachen St. Josef seither keinen neuen Sachstand. Und die IVG Service GmbH erklärte am Mittwoch auf Anfrage, aus dem Projekt sei nichts geworden. Der Verkäufer sei vom Kaufvertrag zurückgetreten. So bleibt es weiterhin bei dem kümmerlichen Bild, das die einst so lebhafte Einrichtung schon lange abgibt. Schmierereien, Müll und Glasscherben, kurz, die Folgen von wiederholtem Vandalismus, haben das Kinderkurheim schwer gezeichnet. far