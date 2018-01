Allein im Kampf gegen den Lärm

Die Autobahn summt und brummt den Elfershäusern in den Ohren. Besserung ist nicht in Sicht. Beim Lärmschutz bleibt die Kommune auf sich selbst gestellt.

Hoffnung hatte Bürgermeister Karlheinz Kickuth im November geschöpft. Staatssekretärin Dorothee Bär gab er bei ihrem Besuch eine Anfrage an das Verkehrsministerium mit wann denn Linderung zu erwarten sei.



Grenzwerte eingehalten

Die Antwort aus Berlin ist ernüchternd. Alle Grenzwerte für bestehende Bauten würden eingehalten. Die Verkehrsbelastung in den vergangenen Jahren habe sich nur unwesentlich verändert. Das Ministerium beruft sich auf eine Zählung, nach der der durchschnittliche Verkehr seit der Jahrtausendwende zu 2015 sogar auf 39 000 Personenwagen und 8000 Schwerlastfahrzeuge zurückgegangen sei.

Dabei ist in der Vergangenheit schon etwas im Sinne der Gemeinde geschehen. Die am nächsten zu der Fernstraße gelegenen Grundstücke in 50 Meter Entfernungen erhielten 1989 auf einer Länge von 400 Metern eine Lärmschutzwand. "Das Problem ist die Staffelung der Fahrbahn am Hang", sagt Bürgermeister Kickuth. Die Fahrbahn Richtung Süden liegt höher, als die Richtung Norden. Deswegen bleibe es in den Obergeschossen unerträglich laut.

"Lärm macht krank", sagt Kickuth. Deswegen sieht er in der Entlastung des Dorfes einer seiner politischen Kernziele. Dabei scheint die nächste Enttäuschung schon vorprogrammiert. Denn der Bürgermeister setzt große Hoffnungen in die Sanierung der Saalebrücke samt der Aufbringung von Flüsterasphalt sowie optimierte Brückengeländer gegen die Ausbreitung des Schalles. Ab 2020 könnte es losgehen. Doch solche Pläne gibt es nicht, antwortet die Autobahndirektion Nordbayern auf Nachfrage dieser Zeitung. Aktuell sei keine Brückensanierung vorgesehen. Und weil die gültigen Grenzwerte nach den Berechnungen der Behörde nicht überschritten werden, sei auch nicht mit der Aufbringung von Flüsterasphalt zu rechnen. Solch offenporiger Asphalt komme aufgrund der Fahrbahnsteigung und Höhenlage bei Elfershausen ohnehin nicht in Betracht, zumal er beim Winterdienst mehr Streusalz erfordere.

Dabei klingen die Möglichkeiten von Flüsterasphalt verlockend. Er könnte den Autobahnlärm um rund fünf Prozent reduzieren. Das ist eine ganze Menge, wenn man weiß, dass drei Prozent weniger einer Halbierung des Verkehrs entsprechen.



Noch ein Eisen im Feuer

Ein Eisen gegen den Lärm hat die Gemeinde selbst noch im Feuer. Sie möchte oberhalb des Friedhofes im Anschluss an die 1989 errichtete Lärmschutzwand auf etwa 150 Metern Länge einen rund neun Meter hohen Erdwall errichten. Dieser könnte unterhalb dieses Bereiches für eine Lärmentlastung von etwa zwei Dezibel sorgen, schätzt Kickuth. Einvernehmen mit dem Landratsamt und Bauunternehmen gäbe es schon. Allerdings ist das ins Auge gefasste Grundstück aktuell nicht zu haben. Außerdem wird sich die Auffüllung jahrelang hinziehen.

So der so: Der Fahrzeuglärm bleibt ein Ärgernis in Elfershausen. Letztes Mittel wäre für den Bürgermeister eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, auch wenn ihm bewusst ist, dass die Durchsetzung wegen der Rechtslage schwierig ist. "Die Bestimmungen gehören halt mal modifiziert", zeigt sich Kickuth kämpferisch. Wolfgang Dünnebier