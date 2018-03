Abenteuer-Camp öffnet

Exakt zwei Jahre nach dem symbolischen Spatenstich durch Betreiber Jason McKinney und Bürgermeister Alfred Frank eröffnet in Gräfendorf das McKamp. Am Ostersonntag, 1. April, sind alle Interessierten ab 11 Uhr auf das Gelände des Jugend- und Freizeitcamps am Flurweg 4 geladen.



In den vergangenen zwei Jahren entstanden auf dem 12500 Quadratmeter großen Gelände am Hang oberhalb des Bahnhofs nicht nur eine große Mehrzweckhalle, sondern auch drei Häuschen und fünf einfache Hütten mit markantem Zeltdach. Fünf weitere dieser so genannten Finnhütten sollen noch dazukommen. In ihnen finden bis zu acht Personen Unterkunft.



Von den drei Häuschen, die vor der Halle stehen, wird eines als Rezeption fungieren. Das zweite ist Grillhütte und das dritte wird als Lagerraum für einen Teil der Ausrüstung genutzt, die bei den Angeboten des Camps benötigt wird. Diese reichen vom Floßbau über Geocaching bis zum Bogenschießen.



Begonnen hat die Geschichte des McKamps aber eigentlich mit dem Kanufahren auf der Saale. Der Platz in der großen Halle wird daher auch zu einem guten Teil für die auf Transportanhängern gelagerten Boote benötigt.



2006 hat der heute 36-jährige Jason McKinney einen Bootsverleih übernommen, in dem er seit 1998 geholfen hatte. Der gelernte Zimmermann und Fachinformatiker, der mit seiner Familie in Eichelsdorf (Landkreis Haßberge) lebt, beschränkte sich jedoch nicht auf den Kanuverleih an der Saale, sondern erweiterte nach und nach das Angebot, nicht zuletzt, indem er sich selbst weiterbildete.



Unter anderem machte er 2008 in Bad Kissingen eine Ausbildung als Hochseilgartentrainer. 2013 wurde er Kanulehrer und machte eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen. 2016 kam noch eine Fortbildung für therapeutisches Bogenschießen dazu.



Heute bieten Jason McKinney und seine aus Gemünden stammende Frau Yasmin ein breites Spektrum an Veranstaltungen an, vom Teamtraining für Firmen über Erlebnispädagogik für Jugendgruppen bis zum Vereinsausflug oder Kindergeburtstag - mit Übernachtung im Camp, aber auch bei Vereinen oder Firmen vor Ort. In Gräfendorf will er insgesamt rund eine halbe Million Euro investieren.



In der Halle und in Containern türmt sich Ausrüstung - die zum Teil auch verliehen wird - für ganz verschiedene Spiele und Sportarten. Kickbikes sind eine Kombination aus Mountainbike und Tretroller. Weiße Plastiktonnen und Holzpaletten werden für die Konstruktion von Flößen genutzt. GPS-Geräte sind fürs Geocaching da. Ein Stapel Schneeschaufeln ist fürs Bauen von Iglus vorgesehen.



Schwimmwesten werden für den Wassersport benötigt, Klettergurte für Hochseilaktivitäten. Auf dem Gelände des McKamp soll noch ein 14 Meter hoher Kletterturm errichtet werden. Durchsichtige Plastikhüllen können aufgeblasen und wie ein Anzug übergestülpt werden, für Fußballgaudi mit Knautschzone, auch "Bubble Ball" oder "Bumper Ball" genannt. Andere aufblasbare Hüllen entpuppen sich als eine Art Surfbrett, wie es fürs Paddeln im Stehen verwendet wird. Am Ostersonntag um 11 Uhr erzählt Jason McKinney, dessen Vater Larry einst als US-Soldat nach Deutschland kam und blieb, die "McKamp"-Story und welchen Weg er bis zum Aufbau der Einrichtung zurücklegte.



Ab 11.30 Uhr gibt es eine Ostereiersuche für Kinder. Danach stehen Spiele, Führungen, Musik und eine Aftershow-Party auf dem Programm. Michael Mahr