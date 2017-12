Spenden-Aktion "Weihnachtshilfe" erzielt Rekordsumme von 42.065 Euro

Bei der Spenden-Aktion der Saale-Zeitung "Weihnachtshilfe" ist eine Rekord-Summe zusammengekommen: Bis Montag, 9. Januar, gingen auf dem Spendenkonto 42.065 Euro ein. So viel wie noch nie zuvor. Und das Beste: Es wird immer noch gespendet. Seit 20 Jahren ruft die Saale-Zeitung die Bevölkerung während der Weihnachtszeit zum Spenden auf. Mit dem Geld leistet der Caritasverband Bad Kissingen unbürokratische Soforthilfe für Bürger aus dem Landkreis. Die Not ist nicht immer sichtbar, meint Caritas-Sozialberaterin Gabriele Morath, die Unterstützung dafür umso wichtiger.



"Ich bin mehr als überwältigt", sagt Daniel Schäfner, stellvertretender Geschäftsführer des Caritasverbands. "Wahnsinn!" Gabriele Morath ist genauso begeistert: "Auch ich bin überwältigt vom Ergebnis. Herzlichen Dank an alle Spender!" Während des ganzen Jahres setzt die Sozialberaterin das Spendengeld für "Hilfe zur Selbsthilfe" ein, wie sie sagt. Junge Familien, Rentner, Alleinerziehende, "ganz normale" Familien, in denen der Alleinverdiener plötzlich krank wurde, psychisch belastete Jugendliche - jeder kann von heute auf morgen in eine Notsituation geraten. Diesen Menschen hilft der Cartiasverband mit den Spenden, die bei der Aktion "Weihnachtshilfe" zusammenkommen. Unbürokratisch und kurzfristig. "Die meisten kommen kurz bevor es wirklich brenzlig wird", sagt Gabriele Morath. Sie berät die Bürger und bohrt nach. Wie sind die Probleme entstanden? Wie kommt man wieder raus? "Ich stelle auch unbequeme Fragen." Im vergangenen Jahr hatte sie besonders viele Anfragen von Senioren, bei denen die Rente nicht mehr reicht.



Anfragen auf hohem Niveau

Jedes Jahr spenden Privatleute wie Firmen, Vereine und Verbände für die Aktion "Weihnachtshilfe" der Saale-Zeitung . "Das ist hervorragend", sagt Daniel Schäfner. "So können wir den Menschen im Landkreis helfen." Gebraucht wird das Geld in allen Ecken des Kreises. "Mit diesem Betrag kann wieder einer Vielzahl von Menschen in Not geholfen werden", sagt Gabriele Morath. "Die Anfragen sind bereits jetzt schon auf hohen Niveau!" Paul Ziegler, Redaktionsleiter der Saale-Zeitung sagt: "Ich danke allen Spendern und Unterstützern der Weihnachtshilfe der Saale-Zeitung für dieses großartige Ergebnis. Diese Hilfsbereitschaft macht unseren Landkreis ein Stück lebenswerter. Danke."