Pkw rammt Sprinter

Vier Verletzte forderte am Freitag um 8.40 Uhr ein Unfall auf der Rhönautobahn zwischen Hammelburg und Wasserlosen. Als Unfallursache gibt die Polizei Aquaplaning an. Der Fahrer eines Kleintransporters (unser Bild) musste danach mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Wagen mit Schweinfurter Kennzeichen war von einem VW Touran gerammt worden, dessen 39-jähriger Fahrer bei Wasserglätte die Kontrolle über das Steuer verloren hatte. Daraufhin rammte er den Sprinter, der auf der rechten Spur unterwegs war. Der Transporter überschlug sich mehrfach und blieb nach etwa 30 Metern an der Böschung liegen. Dessen Fahrer musste von der Hammelburger Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Vater, Mutter und Tochter in dem VW verletzten sich leicht. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn eine Viertelstunde gesperrt werden. Auch durch andauernde Sperrung der rechten Fahrspur bis um die Mittagszeit bildete sich ein erheblicher Rückstau. Die Hammelburger Feuerwehr war mit 20 Mann angerückt und sicherte den Wagen gegen Abrutschen von der Böschung. Der Schaden wird auf mindestens 25 000 Euro geschätzt.