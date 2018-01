"Nein" zu Bedrohungen

Landrat Thomas Bold wollte im Wirtschafts- und Umweltausschuss zum Thema Nationalpark sachlich informieren, wie er sagte. Doch dann war es ihm wichtig, zunächst gerade zu rücken, was beim Besuch von Ministerin Ulrike Scharf seiner Ansicht nach aus dem Ruder gelaufen war. Gegner des Nationalparks hatten Plakate in die Höhe gehalten, auf denen die Ministerin stark verunglimpft worden war.

Die Emotionen seien hochgekocht. "Es gibt Menschen, die offensichtlich Probleme damit haben, dass andere Leute eine andere Meinung haben. Das deckt sich nicht mit meinem Demokratieverständnis", sagt Bold energisch.



"Gefahr für die Demokratie"

Seiner Ansicht nach bestehe "Gefahr für die Demokratie", wenn Leute Angst hätten, sich öffentlich zu äußern, so der Kreischef weiter. Dabei spielte er auch auf einen Mann aus Bad Bocklet an, der sich klar für den Nationalpark ausgesprochen hatte und daraufhin Sachbeschädigungen an seinem Anwesen feststellte. "Wir sollten sagen, dass wir das missbilligen", sagte Bold zum Gremium. Er forderte alle dazu auf, sich "klar zu positionieren". Dass die Ausschussmitglieder übereinstimmten, wurde am lang anhaltenden Beifall deutlich.

CSU-Kreisrat Edgar Thomas (CSU), seines Zeichens auch dritter Vorsitzender des Vereins "Unsere Rhön - gemeinsam stark" und damit erklärter Gegner des Nationalparks, hob hervor, dass der Verein sich bereits öffentlich von den Aussagen der Plakate distanzierte (siehe Seite 3) . Er selbst sei dort wohl überwältigt gewesen von der großen Kundgebung und habe nicht alle anrüchigen Plakate gesehen.

Der Tenor im Wirtschaftsausschuss war klar: Man verurteilte die kritikwürdigen Transparente. "Es ist schade, dass offensichtlich letzte Hemmschwellen gefallen sind", sagte beispielsweise Jürgen Englert (SPD). Roland Limpert (PWG) fand es unverständlich, dass man Befürwortern des Nationalparks sozusagen drohe. "Ich bin über eine solche Streitkultur erschüttert."



"Ein No-Go"

CSU-Fraktionssprecher Siegfried Erhard sei völlig perplex gewesen, als er erfuhr, dass auf einem der Transparente der Satz 'Politiker in den Ofen!' stand. "Das gab es vor 80 Jahren tatsächlich bei uns. Deshalb ist es ein No-Go." Kreisrat Gotthard Schlereth (FW) kritisierte zudem den früheren MdL Robert Kiesel, der in dieser Zeitung erklärt hatte, in München sei bereits entschieden, dass der Nationalpark in die Rhön kommt, und dass das bereits abgekartet sei. "Damit hat er der Demokratie einen Bärendienst erwiesen." Schlereth: "Robert Kiesel muss sich im Kreistag erklären."

Landrat Bold hielt das Thema für so wichtig, dass er eine Art Resolution vorbereitet hatte, die er zur Abstimmung vorlegte: Darin bekennt sich der Ausschuss offiziell zu den "demokratischen Grundwerten des Rechts auf freie Meinungsäußerung". Jeder solle seine Meinung "ohne Angst vor Verfolgung, Bedrohung oder Diffamierung äußern können", heißt es dort weiter. Die Beeinflussung der Diskussion durch "Gewaltandrohung, diffamierende Äußerungen und Sachbeschädigung" sei nicht akzeptabel. Die Abstimmung sei nicht verpflichtend, wie Bold betonte. Der Ausschuss stimmte jedoch einstimmig zu.

Bold gab dann doch noch Informationen zur Sache. Im persönlichen Gespräch mit Ministerpräsident Horst Seehofer habe er klären können, dass noch nicht festgelegt ist, wo der neue Nationalpark situiert wird. Seehofer habe erneut bekräftigt, dass das neue bayerische Schutzgebiet "nicht gegen den Willen der Region" eingerichtet wird. Zudem gehe es bei den Flächen für den Nationalpark nicht um Privateigentum.

Dass die Dialogphase Mitte Juli beendet ist und es an die Ausarbeitung von Konzepten gehen soll, gefiel Bold nicht. Man müsse das vom Freistaat für die fünf in Frage kommenden Regionen in Auftrag gegebene Gutachten erst abwarten. Wolfgang Back (CSU) ermunterte dazu, eine Fahrt in den Nationalpark Bayerischer Wald zu machen und dort Erfahrungen zu sammeln. Isolde Krapf