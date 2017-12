Gesundheitstage: Auge in Auge mit Experten

Bei Ausstellern ausgebucht





Durch die Wandelhalle schlendern, sich in dem breiten Angebot rund ums Thema Gesundheit informieren, sich Neuerungen erklären lassen und das ein oder andere selbst ausprobieren. Karl Apel hat gleich nach Eröffnung der 20. Bad Kissinger Gesundheitstage am Freitag die Möglichkeit dazu genutzt. "Ich habe festgestellt, dass ich auf größere Distanz Menschen nicht mehr erkenne", sagt er. Also lässt er sich am Stand der Augenarztpraxis Hofstetter von Hikmete Dobra vorsorglich den Augeninnendruck messen. Rudolf Scheuplein hingegen testet eine vibrierende Wippe - ein Gerät, das ein gelenkschonendes Training verspricht. Sein Fazit nach dem Gerüttle: "Drei Minuten sind sehr anstrengend. Es schüttelt einen durch und durch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es etwas bewegt", sagt der Rentner. Weil der Bad Neustädter unter Knieproblemen leidet, hält er die Wippe für eine sinnvolle Ergänzung zu Nordic Walking.20 000 Besucher werden das Wochenende über zur 20. Auflage der Gesundheitsmesse in Bad Kissingen erwartet. "20 Jahre, und es gibt uns immer noch", sagt Eva Maria Roer, Vorsitzende des Fördervereins Gesundheitszentrum. Sie freut sich über die positive, über Jahre gewachsene Resonanz. Mit mehr als 100 Ausstellern seien die Gesundheitstage 2017 ausgebucht.Unterfrankens Regierungspräsident Paul Beinhofer betont die Bedeutung des Gesundheitsstandortes Bad Kissingen für Nordbayern. Die Region verfüge über eine große Kompetenz, die auf der Messe sichtbar werde. Die Beharrlichkeit, mit der die Gesundheitstage organisiert werden, wertet er als Beleg für die gute Arbeit in der Gesundheitsbranche insgesamt.Organisatorin Elisabeth Dichtl gibt Tipps, auf welche Stände Besucher beim Motto "Gesund älter werden" achten sollten. Denn zum Thema Seniorengesundheit gehören nicht nur typische Altersleiden wie kaputte Gelenke und Diabetes. Die Gesundheitstage setzen deshalb auch auf den Punkt Prävention."Um gesund älter zu werden, ist Bewegung wichtig, gesunde Ernährung, und es ist wichtig, gute soziale Kontakte zu haben", sagt Organisatorin Elisabeth Dichtl. Diese drei Themen werden bei vielen Ständen abgedeckt.Zum Thema gesundes Essen können sich die Besucher beispielsweise bei Ernährungsberater Marcus Beran informieren. Der empfiehlt, im Alter seine Essgewohnheiten zu hinterfragen, weil der Körper zwar weniger Kalorien verbraucht, aber einen weiterhin hohen Vitamin- und Mineralstoffbedarf hat.Bewegung und soziale Kontakte werden beim Sport geboten. Golf biete sich für alle Altersgruppen an, findet Heinz-Günter Schicks vom Golfclub Maria Bildhausen. "Man hat eine konstante, aber moderate Herzbelastung und trainiert mehr Muskelgruppen als beim Joggen und Radfahren", sagt er.Die 20. Auflage der Bad Kissinger Gesundheitstage steht unter dem Motto "Gesund älter werden". Veranstalter ist der Förderverein Gesundheitszentrum. Schirmherrin ist die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml.Nach der Eröffnung und dem ersten Messetag gestern geht es heute, Samstag, und morgen, Sonntag, ab 9.30 Uhr rund um den Kurgarten und die Wandelhalle weiter. Der Eintritt ist frei. Insgesamt präsentieren 117 Aussteller sowie mehrere Selbsthilfegruppen ihre Produkte und Dienstleistungen. Das ausführliche Programm mit Vorträgen und weiteren Informationen finden Sie auf www.gesundheitstage-bad-kissingen.de . Es gibt zudem eine Jobbörse für Gesundheitsberufe, ein Kinderprogramm, eine Fotoausstellung von Gymnasiasten sowie am Samstag neu einen Tag der Wissenschaft.