Einkaufsnacht auf Fränkisch

Die lange Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft Pro Bad Kissingen hat am Freitagabend zahlreiche Menschen in die Bad Kissinger Innenstadt gelockt. Zu einer Zeit, in der es dort normalerweise ruhiger wird, war auf dem Marktplatz und drum herum allerhand Fränkisches zu hören und zu sehen. Die Trachten-Volkstanzgruppe des Rhönklubs führte fränkische Rundtänze auf. Konny Albert sang Lieder in der Mundart von Bad Kissingen und Umgebung. Dazu kamen allerhand Marktangebote, ein mobiler Fotograf, regionale Kulinarik, Saxophonklänge des Ensembles Passion 4 Saxes und vor allem die bis 23 Uhr geöffneten Geschäfte des am Marktplatz und nahe daran angesiedelten Einzelhandels. Für später am Abend waren eine Feuerjonglage und ein Feuerwerk angekündigt.