Chinesen kaufen Hotel

Der Mehrheitsgesellschafter der chinesischen Joyson-Gruppe und Preh-Investor Jeff Wang hat das Hotel Schwan & Post sowie das benachbarte Grundstück mit der ehemaligen Bäckerei Zoll erworben. Es soll dort ein Hotelkomplex mit insgesamt rund 40 Zimmer mit 56 Betten in Haupt- und Nebengebäude entstehen, teilte Preh am Freitag mit. Hotel und Gaststätte soll ein erfahrener Pächter betreiben, der allerdings erst noch gesucht werden müsse.

Die entsprechenden Kaufverträge seien in den vergangenen Wochen unterzeichnet worden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Wang hat sich gegenüber der Stadt Bad Neustadt und der Rosemarie-Preh-Stiftung verpflichtet, einen siebenstelligen Euro-Betrag in die Modernisierung und Erweiterung des Hotels Schwan & Post zu investieren, heißt es von Preh weiter.

Ziel sei es, das Hotel durch Umbau und Renovierung zu einem "modernen Vier-Sterne-Haus mit hohen Qualitätsstandards und attraktivem Preis-Leistungsverhältnis" zu entwickeln. Für das Hotel-Investment wurde von den Käufern eigens eine Gesellschaft nach deutschem Recht gegründet. Neben Joyson-Gründer Jeff Wang hat sich sein Mitgesellschafter, Finanzchef Jinhong Fan, an der Transaktion beteiligt. Das Projekt umfasst die vollständige Sanierung des Hotel-Hauptgebäudes unter Einbeziehung der bestehenden An- und Erweiterungsbauten sowie der ehemaligen Bäckerei Zoll.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung sagte Wang: "Neben unserem Hauptgeschäftsfeld der Automobilzulieferung verfügen wir auch über eine Immobiliensparte, die sich in unserem Heimatland China sehr erfolgreich entwickelt hat. Insofern bringen wir viel Erfahrung in das Projekt ein. Zudem haben wir durch unser Engagement bei Preh Bad Neustadt nicht nur die Rhön kennen und schätzen gelernt, sondern wir glauben auch an das Potenzial der Region für Geschäfts- und Urlaubsreisen. Daher haben wir uns nun zu diesem Engagement entschieden, das wir vollständig separat von unserem Investment bei Preh betreiben werden."



Altrichter sieht Chance

Für die Stadt Bad Neustadt und die Rosemarie-Preh-Stiftung erklärt Bürgermeister Bruno Altrichter: "Wir kennen Jeff Wang durch das Engagement bei Preh nun schon seit fünf Jahren und schätzen ihn als zuverlässigen, erfolgreichen Investor. Ich sehe das geplante Modernisierungsprojekt als große Chance für Bad Neustadt. Zum einen wird der Tourismusstandort Bad Neustadt durch die Modernisierung unserer Hotel- und Gastronomie-Infrastruktur deutlich gestärkt, zum anderen rechnen wir auch mit einer deutlichen baulichen Aufwertung und Belebung dieses Bereichs der unteren Hohnstraße."

Mit der Modernisierung und Erweiterung des Hotels Schwan & Post geht laut Altrichter ein großer Wunsch von Rosemarie Preh in Erfüllung, die das Hotel am 30. Januar 1996 durch Gründung der nach ihr benannten Stiftung der Stadt Bad Neustadt übertragen hat. Ihr Ziel war es, das altehrwürdige Hotel aus dem Jahr 1772 dauerhaft zu erhalten.

Wie Altrichter weiter erklärt, war der Beirat der Rosemarie-Preh-Stiftung in die Entscheidung über den Verkauf des Hotels eingebunden und hat dem Verkauf zugestimmt. "Der Verkaufserlös wird nicht dem städtischen Haushalt, sondern der Rosemarie-Preh-Stiftung zufließen. Die Stiftung wird damit weiter bestehen bleiben und im Sinne von Rosemarie Preh das Stiftungsvermögen für die Förderung des Denkmalschutzes innerhalb der Altstadt von Bad Neustadt einsetzen."

Die konkreten Planungen für die Umbau- und Renovierungsarbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte 2016 beginnen.



Hubert Herbert