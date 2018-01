80.000 Euro für Premichs Dorfladen sind geknackt

Der Jubel war groß, als am Freitag, 7. April, Ortssprecher Mario Krebs am Feuerwehrplatz in Premich bekanntgab, für welchen Betrag bereits Absichtserklärungen für die Beteiligung am geplanten Dorfladen gezeichnet worden waren. Stolze 75.200 Euro waren es. Nur noch knapp 5000 Euro fehlten bis zu den geplanten 80.000 Euro, die von Bürgern und Vereinen als Eigenbeteiligung für das Dorfladenprojekt zusammenkommen sollten. Das Projektteam war sich einig: Die schaffen wir auch noch.



237 Absichtserklärungen

Und so ist es. Seit dem Wochenende ist klar, die 80.000 Euro sind geknackt. Insgesamt 237 Absichtserklärungen sind zusammengekommen, erklärt Mario Krebs. Aus seiner Sicht und der vom Projektteam ein klarer Beleg dafür, wie breit die Zustimmung zum geplanten Dorfladen im Ort ist. Und nicht nur bei den Premichern. Auch Auswärtige wollen mit einer Beteiligung dabei sein, wenn in Premich ein Dorfladen entsteht. Mit insgesamt 80 250 Euro wollen sich Bürger und Vereine beteiligen. Dazu kommen noch 937,43 Euro, die die Projektmitglieder bei zwei kleinen Festen am Feuerwehrplatz für den Dorfladen erwirtschaftet haben.



Macht zusammen 81.187,43 Euro, die jetzt bereitstehen. Damit haben die Premicher den ersten Schritt zu einem Dorfladen getan; wahrscheinlich den wichtigsten, sind sich die Mitglieder des Projektteams einig. Und der Betrag wird wohl noch steigen. Denn zum einen weist Krebs darauf hin, dass sich natürlich immer noch jeder, der Interesse am Dorfladen hat, jederzeit beteiligen kann. Zum anderen plant das Projektteam am Vatertag (Christi Himmelfahrt, 25. Mai) wieder ein Fest am Feuerwehrplatz, dessen Erlös wieder für den Dorfladen bestimmt ist. Nachdem die Premicher ihren Anteil zusammengebracht haben, ist demnächst der Marktgemeinderat Burkardroth gefragt.



Der fällt die endgültige Entscheidung, ob der Dorfladen im Gemeindeteil entstehen kann. Denn natürlich decken 80.000 Euro nur ein Teil der nach ersten Planungen kalkulierten rund 600.000 Euro (inklusive mit Solaranlage). Allerdings hat das Amt für Ländliche Entwicklung signalisiert, sich mit 200.000 Euro am Bauprojekt zu beteiligen. Außerdem könnten noch EU-Mittel aus dem "Leader"-Programm für die Ladenausstattung dazukommen, wie Projektleiter Volker Hahn vom Institut für Nahversorgungs Services in einer Bürgerversammlung zum Thema Dorfladen erklärt hatte. Der Rest muss über die Absicherung durch die Marktgemeinde finanziert werden.



Eigenleistungen der Bürger

Um diesen Rest so gering wie möglich zu halten, sind außerdem Eigenleistungen der Bürger vorgesehen - zum Beispiel beim Abriss des alten VR-Bank-Gebäudes, an dessen Stelle der Dorfladen entstehen soll. Auch da ist sich das Projektteam sicher, dass viele Premicher mitmachen werden. Um Geld zu sparen, aber auch damit der Dorfladen mit seinem kleinen Café so schnell wie möglich entsteht. Hubert Herbert