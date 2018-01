500 Euro für TV Bad Brückenau

Der Soziale Arbeitskreis der Wallburg-Realschule Eltmann hat den ersten Platz bei einem Wettbewerb der Kanzlei Witthüser & Dr. Schwarz und damit eine Spende von 1000 Euro gewonnen. Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem die Turnerinnen des TV Bad Brückenau. Sie gewannen 500 Euro und wollen diesen Gewinn für einen neuen Barren nutzen. Zum zweiten Mal hatte Jens Witthüser die Videoaktion ausgerichtet. Wichtigstes Kriterium für einen Preis war die umfangreiche Jugendarbeit in Vereinen und Institutionen. Die Teilnehmer sandten Videos ein, in denen sie ihre Arbeit und ihr Engagement zeigen. Wer sich selbst ein Bild von den eingesandten Videos machen möchte: Alle Teilnehmer finden sich beim Videoportal YouTube in einer Playlist unter https://tinyurl.com/videoaktion-2017. Foto: Johannes Michel js