Nur mit einer kompletten Liste wird die Wahl beim TSV Nüdlingen klappen

Die vorgesehene Neustrukturierung des Vorstandes des TSV Nüdlingen, die im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am letzten Freitag erfolgen sollte, musste kurz vor Erreichen des Ziels ohne Neuwahl auf eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung verschoben werden. Diese soll am Montag, 9. April, 19.30 Uhr, stattfinden. Die Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt die Bereitschaft für die Amtsübernahme bei den wenigen, aber wichtigen Bereichen (Wirtschafts- und Vergnügungsausschuss und Diensteinteiler) vorhanden ist, erscheint aussichtsreich.



Gewürdigt wurde im Verlauf der Wahldurchführung der Einsatz von Bürgermeister Harald Hofmann. Er sagte: "Für die Gemeinde Nüdlingen ist der TSV sehr wichtig." Er sprach vor allem die Jugendarbeit des Vereins an. Von den 24 (!) benötigten Ämtern fehlten am Ende nur noch wenige Bewerber. Die komplette Neuwahl musste verschoben werden, da die meisten Bewerber erklärt hatten, nur bei einer kompletten Liste ihre Ämter anzutreten.



Satzungsänderung vorgestellt

An der Versammlung im TSV-Sportheim nahmen 47 Mitglieder teil. Wie bereits mitgeteilt, soll es in der TSV-Vereinsführung künftig drei Vorstandsbereiche geben: Wirtschaft, Sport, Organisation und Marketing. Die dafür nötige Satzungsänderung wurde von Frank Wilm vorgestellt. Sie betrifft vor allem Paragraf 8 der Vereinssatzung und fand einstimmige Zustimmung der Anwesenden.



Hier die wichtigsten Änderungen, wie sie der neue Paragraf 8 vorsieht: "Der Vorstand besteht aus 1. den drei gleichberechtigten Vorsitzenden, 2. dem Schriftführer, 3. dem Kassenwart, 4. den Beisitzern (Leiter der Abteilungen, wie z.B. Jugendleiter)." Absatz 4 lautet: "Der Vorstand legt zu Beginn der Amtsperiode die interne Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung per Beschluss fest und regelt die Einzelheiten der Arbeitsweise des Vorstands in einer .Geschäftsordnung." Im Absatz 7 ist folgendes festgelegt: "Der Verein wird gerichtlich und außerordentlich i. S. d. Paragraf 26 BGB durch jeden einzelnen Vorsitzenden des Dreier-Vorstands vertreten. Jeder dieser Vorsitzenden ist für sich allein vertretungsberechtigt. Das Vertretungsrecht ist mit Wirkung gegenüber Dritten wie folgt beschränkt: zu Rechtsgeschäften mit einem Betrag von über 3000 Euro im Einzelfall, sowie zu Grundstücksgeschäften jeglicher Art, einschließlich der Aufnahme von Belastungen, ist die Zustimmung des Vorstandes, bei dessen Ablehnung die Zustimmung der Mitgliederversammlung, erforderlich."