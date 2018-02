Nüdlingen: Mann attackiert Exfreundin und randaliert in Arrestzelle

Er randalierte vor der Wohnung seiner Ex-Freundin, trat und biss einen Polizeibeamten und beschmierte die Wände der Haftzelle mit seinem eigenen Blut: Ein Mann aus Nüdlingen hat das Faschingswochenende dazu benutzt, um sich einmal richtig übel daneben zu benehmen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ging es auf einer privaten Feier los. Dort tauchte der ehemalige Partner auf und versuchte in die Wohnung zu gelangen. Dies wurde ihm verwehrt. Aus lauter Frust schlug er den Glaseinsatz der Türe ein, wobei er sich die Hand aufschnitt. Es folgten Beleidigungen übelster Art in Richtung der ehemalige Freundin. Diese flüchtete daraufhin in das Nachbarhaus. Die eintreffenden Beamten erteilten zunächst einen Platzverweis.



Exfreundin wird verletzt

Nachdem es einige Zeit weiter ging und der Mann die Exfreundin sogar verletzte, sollte er in Gewahrsam genommen werden, um weitere Straftaten zu verhindern. Der Beschuldigte war zwischenzeitlich allerdings in Richtung seiner Wohnung gegangen. Dort konnten ihn die Polizisten aber nicht antreffen. Weitere Fahndungsansätze ergaben, dass er sich in der Nachbarwohnung aufhielt. Bei der Festnahme leistete der Mann enormen Widerstand. Er sich sperrte sich und wehrte sich gegen die Fesselung. Auf dem Weg zum Fahrzeug trat er unvermittelt einem Beamten so stark an das Knie, dass dieser sich erheblich verletzte. Im Polizeiwagen kam es gegenüber dem gleichen Beamten zu einer erneuten Handgreiflichkeit. Dabei biss er dem Polizisten in die Hand. Die ganze Fahrt bis zur Arrestzelle war der Polizist den derben Beleidigungen ausgesetzt. Auch in der Dienststelle kam es zu weiteren verbalen Entgleisungen. "Hurensöhne" war laut Polizei die Wortwahl.



Randale in Haftzelle

Doch die Nacht hatte noch kein Ende. In der Haftzelle beschmierte der Beschuldigte mit seiner starkblutenden Hand die ganzen Wände. Des Weiteren versuchte er die Beamten zu treten und trat gegen Türen. Nach einer Blutentnahme beruhigte sich die Lage. Auf den Beschuldigten kommt nicht nur eine Anzeige, sondern auch die Kosten der Reinigung für Pkw und Zelle zu. lbo