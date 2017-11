Nikolaus im "Kontaktpunkt"

Auch in diesem Jahr veranstaltet der KontaktPunkt Bad Kissingen wieder eine Nikolausaktion in und um Bad Kissingen. So ist es möglich, einen Nikolausbesuch am 5. oder 6. Dezember jeweils in der Zeit von 17 bis19 Uhr zu buchen. Der Nikolaus besucht dann die Familien. Zu einer kleinen Nikolausfeier schließen sich auch oft befreundete Familien zusammen, um dann gemeinsam auf den Nikolaus zu warten.



Für diesen einmaligen Dienst werden noch Männer gesucht, die diesen Dienst übernehmen. Interessierte melden sich bei Claudia Nieland unter der Nummer: 0971/60677.



Eine Buchung des Nikolaus ist ab sofort bis zum 30. November im KontaktPunkt Bad Kissingen, Von-Hessing-Str. 1, 97688 Bad Kissingen, Tel. 0971/66683, montags bis freitags von 12.00 bis 17.00 Uhr möglich. Dort werden auch Mappen bereit gehalten, zur Gestaltung der privaten Nikolausfeier mit Liedern, Geschichten und Bastelvorschlägen.



Im KontaktPunkt gibt es auch Schokoladen-Nikoläuse, die den echten Bischof Nikolaus (und nicht den Weihnachtsmann) darstellen, als süße Geschenke zum Preis von 2,50 Euro. Ebenso Adventskalender von Paul Weismantel und vom Verlag "Andere Zeiten". Weihnachtliche Bücher und kleine Geschenke sind ebenfalls im Kontaktpunkt erhältlich oder können am ersten und zweiten Advent jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst in Herz-Jesu erstanden werden.