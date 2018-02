Nicht mit dem Auto über die Rhöner Loipen

Das ist natürlich immer abhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen. Trotz der relativ geringen Schneehöhen, so Klaus Spitzl, Geschäftsführer des Vereins Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön, "ist es uns gelungen, die Loipen und Winterwanderwege aktuell zu befahren und weitgehend in einem nutzbaren Zustand zu bringen". Gerade jetzt sei dies wichtig, um einerseits einen Beitrag zur Besucherlenkung zu leisten, und anderseits eine soweit möglich gute touristische Infrastruktur bieten zu können. Alleine in den Langen Rhön, so der Naturparkgeschäftsführer, sind dies 13 Loipen mit 98 Kilometern Länge und sieben Wanderwege, die über etwa 20 Kilometer führen.



Die Loipen seien aufgrund der geringen Schneehöhen allerdings nur angedrückt. Spitzl appelliert nun an die Rhön-Besucher, dass die Loipen nur von Skilangläufern genutzt werden und betont, dass die Winterwanderwege für die Wanderer präpariert wurden.



Das bedeute zum Beispiel, dass Autos dort nichts zu suchen haben. Allerdings, so Spitzl, komme genau dies immer wieder vor. Eine weitere Bitte hat der Geschäftsführer - ebenfalls aus aktuellem Anlass - noch an die Autofahrer. Man sollte sich nicht nur auf sein Navi verlassen, sondern auch die Straßenschilder beachten.



Bestimmte Strecken in der Rhön seien im Winter - zumindest zeitweise - gesperrt. Thomas Pfeuffer