Neuwahlen bei der Bundesgrenzschutz-Kameradschaft

Von den 245 Mitgliedern der Kameradschaft Oerlenbach, meist ehemalige Angehörige des Bundesgrenzschutzes, kamen 64 zu einem jährlichen Treffen in das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei nach Oerlenbach. Am Nachmittag fand das jährliche Pistolen-Vergleichsschiessen am Schießstand in Rottershausen statt. Toni Hart führte vor Walter Rügamer und Karlheinz Suchy die Ergebnisliste an.



Die Jahreshauptversammlung eröffnete Vorsitzender Roland Lutz. Nach dem Totengedenken gab er einen Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr. Er berichtete von einem Ausflug ins Alpen-Vorland, von der Bundesdelegiertenversammlung in Coburg, vom Biwak an der Hundinghütte in Oberthulba, vom Bogenschiessen beim Schützen-Verein Thulba, sowie von einem zünftigen Lagerleben.



Für langjährige Mitgliedschaft erhielten Urkunden und Nadeln:



Für 25 Jahre: Michael Göller, Norbert Kuczora, Karlfred Hofgesang und Gerhard Fischer.



Für 40 Jahre: Eugen Trugenberger, Werner Kolodziej, Hans Christ, Helmut Bendner, Dieter Ott, Erwin Schubert, Klaus Stingl, Heinrich Aschenbrenner, Gerhard Diehm, Horst Dressel, Kurt Hanauer, Bruno Hrubesch, Hans-Jürgen Lippert, Gerald Seidl, Herbert Siedler und Edgar Gleinser.





Die Neuwahlen unter Wahlvorstand Paul Küthe, Hans Gräf sowie Franz Hennig brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Roland Lutz, stellvertretender Vorsitzender: Walter Rügamer, Schriftführer: Paul Semsch, Kassenwart: Gerhard Fischer, Beisitzer: Dietmar Bohlender, Jens Kahlert sowie Roland Seufert. Kassenprüfer sind wieder Otmar Benkert und Peter Friedrich.



Arno Gruchmann hat in zeitraubender und mühsamer Arbeit die bisher nur bruchstückhafte Chronik auf den neuesten Stand gebracht und in einem professionellen Album präsentiert. Damit habe er sich um die Kameradschaft große Verdienste erworben, so Vorsitzender Roland Lutz. Arno Gruchmann wurde mit der Anstecknadel und und Urkunde des Bundesvorstandes für besondere Verdienste ausgezeichnet. Er will die Chronik auch weiterhin aktualisieren.



Dieter Ott scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Er war über Jahrzehnte 1. als auch 2. Vorsitzender gewesen, wofür ihm Roland Lutz dankte.



In 2018 ist das Biwak für die erste Septemberwoche vorgesehen. Pokalschießen, Kameradschaftsabend sowie die Jahreshauptversammlung werden in der zweiten Oktoberwoche stattfinden. Beim Jahresausflug im Juni oder Juli soll der Raum Speyer/Heidelberg besucht werden.