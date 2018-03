Neues Rektorenteam offiziell im Amt

Seit September sind beide schon in neuer Funktion im Dienst, doch erst jetzt wurden Hans Hanna als Rektor der Anton-Kliegl-Schule und Ellen Erhard als Konrektorin im Rahmen eines kleinen Festaktes am Freitag offiziell in ihren Ämtern bestätigt. "Beide haben sich bereits bestens bewährt", sagte Schulamtsdirektor Rupert Kestler in seiner Laudatio.

Nach dem Wechsel von Rektor Harald Bötsch als Schulrat ins Bad Kissinger Schulamt und Konrektor Michael Heyne als Rektor an die Grund- und Mittelschule Bad Bocklet seien beide freien Stellen mit Hans Hanna und Ellen Erhard fast nahtlos besetzt worden, freute sich Kestler, denn dies sei momentan nicht selbstverständlich. Aktuell gebe es besonders viele Pensionierungen, aber auch notwendige Umbesetzungen im Schulamtsbezirk. Doch nun seien alle Schulleitungen im Mittelschulverbund Bad Kissingen-Burkardroth-Bad Bocklet-Oberthulba neu besetzt. Sowohl der Rektor als auch seine Konrektorin sind keine neuen Gesichter in der Kliegl-Schulfamilie. Beide waren dort schon mehrere Jahre als Lehrer tätig gewesen, bevor Hanna 2007 als Rektor nach Oberthulba und Erhard 2010 als Lehrerin nach Münnerstadt wechselte.

Hans Hanna bringt nach Aussage des Schulamtsdirektors vielseitige Kompetenz aus verschiedenen Bereichen seines Berufes mit. "Man kennt ihn als Führungspersönlichkeit, die pragmatisch agiert, die Talente und Fähigkeiten im Kollegium erkennt und Aufgaben zweckdienlich auf verschiedene Schultern verteilt." Der Rektor sei eine Führungskraft, so Kestler weiter, die bereit sei, ihren Führungsanspruch wahrzunehmen, auch durchzugreifen und Fehlentwicklungen zu korrigieren, um konsequent strategische Ziele nachhaltig zu verwirklichen. In Oberthulba setzte Hanna an der Thulbatal-Mittelschule nach Einführung des Ganztagsangebots das neue Schulprofil "Inklusion" in der Grundschule um. Kestler: "Dies war seinerzeit die erste und lange Zeit die einzige Schule mit Inklusions-Profil im Landkreis." Nachdem nun auch die Anton-Kliegl-Schule sich seit vergangenem Jahr damit auszeichnet, sei Hanna der "Mann mit passender Erfahrung", um diese Entwicklung positiv fortzusetzen.

Mit Ellen Erhard bekommt Hanna eine Konrektorin "mit großem Herzen für ihre Schülerinnen und Schüler" an seine Seite, versicherte der Schulamtsdirektor. Als Pädagogin fordere sie viel, doch fördere sie auch gleichermaßen. Als er einmal bei einer Unterrichtsvisite die Schüler nach besonderen Auszeichnungen ihrer Lehrerin Erhard befragt habe, hätte eine Schülerin spontan geantwortet: "Wir sind alle freiwillig hier." Eine bessere Beurteilung könne eine Lehrerin nicht bekommen, bestätigte Kestler. "Frau Erhard ist zielstrebig und entscheidungsfreudig, authentisch und humorvoll." Abschließend gab der Schulamtsdirektor dem neuen Rektorenteam einen Rat auf den weiteren Weg: "Eine zukunftsfähige Führungskraft ermutigt ihre Mitarbeiter zu kreativen Ideen." Ein Rektor sei heute kein "Häuptling", sondern eher ein Coach und Berater. Dieses Amt habe "mehr eine integrative, weniger überwachende Funktion".

Wie andere Grußwortsprecher hieß auch Oberbürgermeister Kay Blankenburg das neue Führungsteam an der Schule willkommen, für die die Stadt Bad Kissingen als Aufwandsträger verantwortlich ist. Er versicherte im Namen des Stadtrats, dass "die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles Erforderliche" zur bestmöglichen Ausstattung beitragen wird. "Wir brauchen diese Schule", betonte Blankenburg. "Wir wollen den Schulstandort in Bad Kissingen und auch im Verbund auf Landkreisfläche sichern."





Werdegang Hans Hanna:

1959 geboren in Küps (Landkreis Kronach), 1987 erste Lehramtsprüfung in Würzburg mit Hauptfach Sport, 1992 zweite Lehramtsprüfung, erste Anstellung an Eduard-Spranger-Schule München, Fachberater für Sport, Landesobmann Sport für Lehrer an Förderschulen, Zusatzqualifikation als Informatiklehrer, 2002 Anton-Kliegl-Hauptschule, 2003 erster Konrektor, nebenamtlich Berufsschullehrer, 2006 Mitglied im Krisenteam des Schulamtsbezirks, Mitglied des Evaluationsteams der Regierung von Unterfranken, 2007 Rektor der Thulbatal Mittel- und Grundschule Oberthulba, Einführung des Schulprofils "Inklusion", ab September 2017 Rektor der Anton-Kliegl-Mittelschule.





Werdegang Ellen Erhard:

Geboren in Ludwigsburg bei Stuttgart, Schulzeit in Haßfurt und Münnerstadt, Lehramtsstudium in Würzburg, nach erster Lehramtsprüfung Volksschule Nüdlingen, dann Volksschule Oerlenbach, nach zweiter Lehramtsprüfung 1993 Volksschule Bad Bocklet, 2000 Hauptschule Hammelburg, 2001 Anton-Kliegl-Hauptschule, 2010 Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt, 2017 Beförderung zur Studienrätin an Mittelschulen, ab September 2017 Konrektorin der Anton-Kliegl-Mittelschule.